Собянин: силы ПВО сбили за август 8670 летевших на Москву беспилотников

За месяц российские средства ПВО сбили более восьми тысяч беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА», — написал он в Telegram. Согласно опубликованной инфографике, дроны преимущественно летели на город с юга, юго-запада и юго-востока.

По словам господина Собянина, большую часть дронов нейтрализовали «на дальних подступах». Непосредственно на подлете к Москве были сбиты 795 БПЛА.