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На подлете к Москве сбили 86 беспилотников

Силы ПВО за последние 40 минут сбили еще 22 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Общее число уничтоженных вблизи столицы БПЛА достигло 86 с начала дня.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, Домодедово полностью закрыт.

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