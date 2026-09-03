На подлете к Москве сбили 86 беспилотников

Силы ПВО за последние 40 минут сбили еще 22 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Общее число уничтоженных вблизи столицы БПЛА достигло 86 с начала дня.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, Домодедово полностью закрыт.