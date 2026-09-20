Собянин сообщил о рекордной явке в Москве

В Москве была зафикисирована рекордная явку на выборах депутатов в Госдуму, сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии.

«Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России, и это просто очевидно»,— заявил господин Собянин на совещании с отделениями, которое проходило в центральном исполкоме «Единой России».

На утро 20 сентября, в третий день голосования, явка составила 40,2% (3,2 млн выданных бюллетеней). Всеобщая предварительная явка, по данным на 20:55 мск 20 сентября, за пять минут до закрытия участков, составила 56,66%. Это больше, чем итоговый результат на парламентских выборах 2021-го (51,7%), 2016-го (47,9%), 2003-го (55,8%) и 1993-го (54,8%) годов.