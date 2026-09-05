Тень тишины

5 сентября президент России Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье» на празднование Дня города. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, какие еще попутные задачи решал в этот день Владимир Путин и какой от этого был побочный эффект.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин выступил в Москве о Москве

Фото: пресс-служба президента РФ

В концертном зале «Зарядье» с двенадцати до половины третьего дня существовала только одна интрига: встреча с господами Уиткоффом и Кушнером пройдет до мероприятия в «Зарядье» или после? Просто к полудню стало известно, что они прилетели в Москву. И хотя вероятность, что не заставят ждать их, казалась очень сомнительной, никто ни в чем не был уверен.

В фойе «Зарядья» другой темы, по-моему, не было.

— А что, если это приблизит мир, то и подождем,— рассудительно сказал мне саксофонист Игорь Бутман.

Но некоторые нервничали. Так, у режиссера Константина Богомолова в этот день была премьера спектакля «Событие», и решающая репетиция назначена на 16 часов. Я мысленно пожелал ему успехов, но вслух расстраивать его не стал.

— А мы вообще в три в театре собираемся…— сказала актриса Ребенок, задействованная вообще-то именно в этом спектакле.

— А что так? — допытывался режиссер у актрисы.

— Да вот, решили кое-что без вас еще пройти…— признавалась она.

— Вот до чего режиссер довел актеров,— сокрушался господин Богомолов.— Даже без него уже в страхе репетируют…

Чтобы успеть на репетицию, Александре Ребенок пришлось бы уйти с 50-минутного концерта, который должен был последовать за приветственным словом Владимира Путина со сцены. В концерте были задействованы прежде всего оперные певцы и певицы: Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева, Аида Гарифуллина, Эльмира Караханова, Кирилл Сикора, Михаил Петренко. Но были и актеры: Виктор Добронравов, а также, не побоюсь этого слова, Игорь Гордин.

Ситуация была в том, что прошлом году в таком концерте задействовали и саму Александру Ребенок, которая, не будем скрывать, украсила или даже скрасила его. В этот раз Александра Ребенок пропускала и, кажется, не по своей инициативе. Нет, она не пеняла на судьбу. Просто так устроена чертова жизнь.

В буфете, развернутом на втором этаже, столпились между тем все зрители (в зал пока не пускали). Актеров-то среди них было много, между прочим. В длинной очереди за кофе устроилась хотя бы Екатерина Гусева. Представитель «Хора Турецкого», непосредственно господин Турецкий, намекал окружающим, что у его коллектива скоро 35-летие, и чувствовалось, что он намерен собрать на юбилей не менее представительный состав, чем нынче в «Зарядье».

Впрочем, в «Зарядье» было много людей, которых никак сразу было не понять. Вроде ты их никогда и нигде не видел, а вроде видел всегда и везде. То ли депутаты Мосгордумы, то ли члены Общественной палаты, то ли бывшие, то ли будущие… Нет, где-то все-таки я их всех видел…

Наконец уже было пора.

— Просим вас занять места в зале. Мероприятие начнется с минуты на минуту! — заставили нервничать уже всех громкоговорители в фойе.

Эта фраза, конечно же, повторялась в зале в течение 40 минут с регулярностью раз в 5 минут.

Наконец волнами стали появляться те, без кого нельзя начать. Первой волной в зал занесло вице-мэров Москвы. Второй волной намыло лидеров парламентских партий (далековато отсадили Геннадия Зюганова, но он, кажется, был не в претензии: по дороге зато успел поздороваться со вдвое большим количеством людей, чем, допустим, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, а в его обстоятельствах каждое рукопожатие является предвыборным). Третьей волной — вице-премьеров уже правительства.

Вдруг ползала встали, причем это были первые ряды партера. Можно было подумать, что вошел Владимир Путин или по крайней мере Сергей Собянин, то есть главный именинник, но оказалось, что к своему месту шел патриарх Кирилл, просто его не рассмотрели задние ряды.

Но вот на сцену вышел и мэр Москвы. Его речь всегда по сердцу людям. Сотня отремонтированных школ, пять станций метро…

— Восемьсот семьдесят девять лет — это уже такой серьезный возраст, но при этом с каждым годом наш город не стареет, развивается, становится моложе! — воскликнул Сергей Собянин.

Да, парадокс, как говорится.

100 отремонтированных школ; 250 тыс. человек заселились за год из пятиэтажек в новостройки; 5 новых станций метро (подземные новостройки должны особенно радовать горожан.— А. К.)… Все было перечислено, все впечатляло. Да и вообще. Мы, как известно, имеем дело с лучшим городом Земли. Во всяком случае, точно не с худшим.

Владимир Путин начал с того, что отложил текст речи и признался в главном:

— Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Я, честно, когда пришел в храм, посмотрел — даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление… Прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, спасении и становлении России!.. И это тоже Москва. Все это отсюда, и все здесь, здесь наши корни…

То есть все же не в Петербурге.

Это было ценное признание.

— Вы уже знаете,— сообщил президент,— это уже не новость, мной подписан указ о присвоении звания Героя труда Сергею Семеновичу Собянину. От всей души, Сергей Семенович, поздравляю вас с абсолютно заслуженной наградой.

А разве не по делу?

— Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и вызовы! Все они временные, проходящие, а Москва, Россия — вечны! — заключил Владимир Путин.

Встал ли зал на этих словах? Подумывал об этом.

Затем Владимир Путин там же, в «Зарядье», по видео-конференц-связи открыл несколько новых объектов, в том числе многострадальный стадион «Торпедо», поговорил с восьмилетним мальчиком, который уже четыре года играет в футбол за «Торпедо», а до этого, по его признанию, играл за «Спартак» в хоккей, а за кого до этого, наверное, и не помнит, как и остальные дети в том возрасте.

В «Зарядье» президенту оставалось встретиться с первой пятеркой предвыборного списка «Единой», что и было сделано. Так получается, что за Днем города в Москве всякий раз следуют какие-нибудь выборы: региональные, муниципальные, в Госдуму…

Тень выборов всегда набегает на День Вечного города.

Набежала и теперь.

Андрей Колесников