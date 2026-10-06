Собянин: на подлете к Москве с начала суток сбили 161 БПЛА
Системы ПВО сбили еще 39 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала суток был уничтожен 161 БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил чиновник.
В Подмосковье в результате атаки дронов погибли два человека, пострадали девять.
В ночь на вторник все четыре аэропорта столичного авиаузла приостанавливали работу.
При угрозе беспилотников ограничения вводятся не только для отдельных рейсов: временно прекращаются прием и отправка гражданских самолетов во всех аэропортах авиаузла. Такая мера применяется для обеспечения безопасности полетов и может быть снята после стабилизации обстановки: 18 августа 2023 года ограничения в четырех московских аэропортах отменили в 4:30 мск.
Для пассажиров это означает остановку обычной работы аэропортов, включая эвакуацию людей из терминалов и самолетов. 18 июня 2026 года во время масштабной атаки в Шереметьево эвакуировали пассажиров, а «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» отменили более 170 рейсов из Москвы и в столицу.