Собянин: на подлете к Москве с начала суток сбили 161 БПЛА

Системы ПВО сбили еще 39 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала суток был уничтожен 161 БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил чиновник.

В Подмосковье в результате атаки дронов погибли два человека, пострадали девять.

В ночь на вторник все четыре аэропорта столичного авиаузла приостанавливали работу.