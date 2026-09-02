В августе над Россией сбили рекордное число дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за август сбили более 8 тыс. летевших на столицу украинских беспилотников. Большая часть дронов была нейтрализована «на дальних подступах». По подсчетам “Ъ”, основываясь на отчетах Минобороны, всего в августе над Россией сбиты рекордные 18,2 тыс. БПЛА, а с начала 2026 года число перехваченных и уничтоженных дронов достигло почти 73 тыс. За восемь месяцев силы ПВО сбивали дроны над 53 регионами РФ, а также акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей.
В среднем дежурные силы ПВО поражают по 304 БПЛА за сутки. В январе они в среднем перехватывали по 118 БПЛА за сутки, в августе этот показатель увеличился почти в пять раз, до 588 БПЛА. Самые массированные атаки, как правило, происходят ночью. К ним можно отнести налеты в ночь на 16 августа (сбито 822 БПЛА над 17 регионами), в ночь на 18 августа (971 БПЛА, 16 регионов) и в ночь на 20 августа (726 БПЛА, 19 регионов).
Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники,— Белгородская (574 упоминания), Курская (543), Брянская (492) области и Республика Крым (442). В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион (Москва и Подмосковье), Ростовская, Тульская и Орловская области. В начале года в отчетах оборонного ведомства фигурировало 36 регионов, к августу география расширилась до 44 регионов, притом в три раза возросло количество упоминаний Московского региона — с 13 в январе до 40 в августе.