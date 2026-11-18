Глава московского департамента внешнеэкономических связей ушел в отставку
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин освобожден от должности. Указ за подписью мэра Сергея Собянина опубликован на сайте администрации города.
В документе указано, что господин Черемин освобожден от должности по собственной инициативе. Кто возглавит департамент после него, пока неизвестно.
Сергей Черемин руководил департаментом с 2010 года. Он отвечал за сотрудничество с городами и регионами в других странах, привлечение иностранного капитала в экономику Москвы, а также выход столичных компаний на зарубежные рынки.
До этого входил в совет директоров корпорации АФК «Система», работал в «Московском банке реконструкции и развития», Уральском трастовом банке и «Северо-Восточном Альянсе».