Программу профориентации в школах Москвы расширят на 8 классы

С 2027 года в программу профориентации московских школьников включат учеников восьмых классов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально в проекте участвовали только ученики 9-х,10-х и 11 классов.

В январе следующего года власти также планируют увеличить количество площадок для тестирования московских школьников. Главным учреждением станет центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках. Там подростки смогут попробовать себя в роли сварщика, токаря, повара, пекаря или машиниста электропоезда с помощью интерактивного 5D-кинотеатра и VR-тренажера.

Программа профориентации была запущена в 2023 году. Она проходит в несколько этапов: школьники проходят тестирование, результаты которого расшифровывают карьерные наставники во время индивидуальной консультации.

Первыми к нему присоединились девятиклассники. С того момента более 200 тыс. учащихся прошли тестирование. По словам Сергея Собянина, результаты приемной кампании в 2026 году демонстрируют эффективность программы: 93% девятиклассников, поступивших в колледжи, принимали участие хотя бы в одном из ее мероприятий.