Программу профориентации в школах Москвы расширят на 8 классы
С 2027 года в программу профориентации московских школьников включат учеников восьмых классов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально в проекте участвовали только ученики 9-х,10-х и 11 классов.
В январе следующего года власти также планируют увеличить количество площадок для тестирования московских школьников. Главным учреждением станет центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках. Там подростки смогут попробовать себя в роли сварщика, токаря, повара, пекаря или машиниста электропоезда с помощью интерактивного 5D-кинотеатра и VR-тренажера.
Программа профориентации была запущена в 2023 году. Она проходит в несколько этапов: школьники проходят тестирование, результаты которого расшифровывают карьерные наставники во время индивидуальной консультации.
Первыми к нему присоединились девятиклассники. С того момента более 200 тыс. учащихся прошли тестирование. По словам Сергея Собянина, результаты приемной кампании в 2026 году демонстрируют эффективность программы: 93% девятиклассников, поступивших в колледжи, принимали участие хотя бы в одном из ее мероприятий.
Результаты диагностики в программе используются не только для знакомства с профессиями. По ним формируются индивидуальная рекомендация о профиле обучения, рекомендуемые направления будущего образования, профессиональная среда и направленность дополнительного образования; отдельно школьнику показывают приоритетные профессии и доступные в регионе образовательные возможности. Такие рекомендации могут быть полезны при выборе между продолжением учебы в школе и поступлением в колледж после девятого класса.
Выбор колледжа при этом не означает отказ от высшего образования. Выпускник колледжа может поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям, перечень которых каждый вуз устанавливает самостоятельно, а в некоторых случаях — сдать только часть ЕГЭ и остальные испытания пройти в вузе. Это делает профориентацию инструментом выбора ближайшей образовательной траектории, а не окончательного решения о будущей профессии.