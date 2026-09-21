Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи переноса столицы России в другие регионы страны, назвав такое решение неэффективным. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XI Московского финансового форума.

Отвечая на вопрос министра финансов РФ Антона Силуанова о том, как добиться аналогичного с Москвой уровня комфорта в регионах, господин Собянин в шутку предложил ежегодно переносить столицу в разные части страны.

«Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут»,— сказал мэр.

Вместе с тем он подчеркнул, что практика других стран показывает: перенос столицы ни к чему не приводит и лишь увеличивает нагрузку на федеральный бюджет. Эффективность такого шага, по словам градоначальника, «практически близка к нулю».

Сергей Собянин объяснил, что обсуждения о переезде столицы на Урал, в Сибирь или на Дальний Восток регулярно возникают, но это «самое простое и не самое эффективное решение». Он отметил, что переносу столицы не хватает реальной отдачи и подобные меры не решают проблему развития регионов.