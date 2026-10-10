Собянин сообщил о летевших на Москву 403 беспилотниках
10.10.2026, 11:15
С вечера 9 октября до утра 10 октября в направлении Московского региона летели 403 беспилотника ВСУ. Большую часть аппаратов перехватили на удалении от столицы, еще 25 дронов уничтожили при приближении к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram.
По данным мэра, атаки фиксировались с 20:30 пятницы до 8:30 субботы. Все указанные беспилотники были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Вечером пятницы и утром субботы в московских аэропортах вводились временные ограничения. С 8:50 все они работают в штатном режиме.
Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь ПВО уничтожила 560 беспилотников самолетного типа. Ведомство не уточнило, сколько аппаратов было сбито в каждом из регионов.