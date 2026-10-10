Собянин сообщил о летевших на Москву 403 беспилотниках

По данным мэра, атаки фиксировались с 20:30 пятницы до 8:30 субботы. Все указанные беспилотники были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Вечером пятницы и утром субботы в московских аэропортах вводились временные ограничения. С 8:50 все они работают в штатном режиме.