Собянин пообещал продлить метро Москвы до Мытищ и Одинцово

В ближайших городах Московской области будут построены новые станции метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он посетил завод «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. По словам господина Собянина, проект развития метрополитена давно обсуждался им с господином Воробьевым, и «сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД,— заявил мэр столицы (цитата по ТАСС).— Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха».

Сергей Собянин отметил, что в этих районах проживает «примерно треть населения» области. Он добавил, что Москва «тесно связана» с этими городскими округами.