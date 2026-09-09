Собянин пообещал продлить метро Москвы до Мытищ и Одинцово
Собянин: метро Москвы продлят по семи направлениям Подмосковья
В ближайших городах Московской области будут построены новые станции метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он посетил завод «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. По словам господина Собянина, проект развития метрополитена давно обсуждался им с господином Воробьевым, и «сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД,— заявил мэр столицы (цитата по ТАСС).— Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха».
Сергей Собянин отметил, что в этих районах проживает «примерно треть населения» области. Он добавил, что Москва «тесно связана» с этими городскими округами.