Саммит НАТО, убийство капитана Ржицкого и «Иннопром-2023»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Цитаты недели

«Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список» (министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО о поставках оружия Украине).

«ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях!» (президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Ъ»).

«Сначала откройте путь Турции в ЕС, а затем мы откроем путь Швеции, как мы это сделали для Финляндии» (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган об условиях вступления Швеции в НАТО).

«Возврата к прежним моделям работы — с опорой на импорт иностранных технологий — уже не будет» (премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Иннопрома»).

«Никто не может вступить в НАТО, пока идет война, потому что это гарантировало бы третью мировую войну» (президент США Джо Байден во время визита в Финляндию).

По букве закона

Госдума приняла поправки, ужесточающие действующее законодательство об иностранных агентах, и одобрила запрет на смену пола.

Первомайский суд Краснодара арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе капитана второго ранга Станислава Ржицкого.

Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits (владеет ликеро-водочным заводом «Хортиця») Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов.

Заместителю главы Минцифры Максиму Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Европейский суд по правам человека признал «неэффективным» расследование убийства политика Бориса Немцова.

Инициативы недели

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об унификации правил получения бизнесом инвестиционных налоговых вычетов по региональной части налога на прибыль.

Российские производители «интеллектуальных систем учета» предлагают запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила.

СПЧ начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами».

АвтоВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки в экологической зоне озера Байкал.

Минпромторг осенью планирует ввести «запретные ограничения» закупок иностранных беспилотных авиационных систем в рамках гражданского госзаказа.

Введение в России новых правил поставок газа отложено минимум до 1 марта 2024 года из-за многочисленных противоречий между участниками рынка.

Финский энергоконцерн Fortum решил подать иск из-за потери контроля над активами в России.

Руководство Программы космических пилотируемых полетов КНР представило основные этапы полета на Луну.

Цифры недели

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» распределит гранты на 2 млрд руб.

Североатлантический альянс согласовал долгосрочную программу военной помощи на $500 млн в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО.

По итогам первого полугодия количество компаний, признанных банкротами, снизилось на 40% год к году.

С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11%.

В Краснодарском крае число бронирований размещения выросло на 20–24% к июню и на 10% год к году.

Издержки российского бизнеса от кибератак выросли на треть, достигнув в среднем 20 млн руб. в год.

Ассортимент импортных лекарств для домашних животных может сократиться со 127 до 19 позиций.

Российский экспорт нефти в июне снизился до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года.

Добыча необработанных алмазов в России в 2022 году выросла на 4%, экспорт упал на 24%.

Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года подскочили в среднем на 67%.

В июне в РФ было продано 501,9 тыс. подержанных автомобилей.

Отставки и назначения

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переизбран на новый срок.

Сергей Туркин покинул пост гендиректора лизинговой компании АО ИФК (входит в ОАК), его сменил Михаил Подхватилин.

Президентом российского подразделения американской Mars ООО «Марс» стал Михаил Базанов.

Сделки недели

Пул инвесторов во главе с «Интерросом» купил финансовую компанию «Точка» за 41,5 млрд руб.

Основатель Национальной компьютерной корпорации (сейчас — «Смарт Холдинг») Александр Калинин продал долю в 33% структуре, бенефициаром которой является его сын Алексей.