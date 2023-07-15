Саммит НАТО, убийство капитана Ржицкого и «Иннопром-2023»

Владимир Зеленский на саммите НАТО
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Цитаты недели
«Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список» (министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО о поставках оружия Украине).
«ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях!» (президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Ъ»).
«Сначала откройте путь Турции в ЕС, а затем мы откроем путь Швеции, как мы это сделали для Финляндии» (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган об условиях вступления Швеции в НАТО).
«Возврата к прежним моделям работы — с опорой на импорт иностранных технологий — уже не будет» (премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Иннопрома»).
«Никто не может вступить в НАТО, пока идет война, потому что это гарантировало бы третью мировую войну» (президент США Джо Байден во время визита в Финляндию).
По букве закона
Госдума приняла поправки, ужесточающие действующее законодательство об иностранных агентах, и одобрила запрет на смену пола.
Первомайский суд Краснодара арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits (владеет ликеро-водочным заводом «Хортиця») Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов.
Заместителю главы Минцифры Максиму Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Европейский суд по правам человека признал «неэффективным» расследование убийства политика Бориса Немцова.
Инициативы недели
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об унификации правил получения бизнесом инвестиционных налоговых вычетов по региональной части налога на прибыль.
Российские производители «интеллектуальных систем учета» предлагают запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила.
СПЧ начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами».
АвтоВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки в экологической зоне озера Байкал.
Минпромторг осенью планирует ввести «запретные ограничения» закупок иностранных беспилотных авиационных систем в рамках гражданского госзаказа.
Введение в России новых правил поставок газа отложено минимум до 1 марта 2024 года из-за многочисленных противоречий между участниками рынка.
Финский энергоконцерн Fortum решил подать иск из-за потери контроля над активами в России.
Руководство Программы космических пилотируемых полетов КНР представило основные этапы полета на Луну.
Цифры недели
Российское движение детей и молодежи «Движение первых» распределит гранты на 2 млрд руб.
Североатлантический альянс согласовал долгосрочную программу военной помощи на $500 млн в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО.
По итогам первого полугодия количество компаний, признанных банкротами, снизилось на 40% год к году.
С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11%.
В Краснодарском крае число бронирований размещения выросло на 20–24% к июню и на 10% год к году.
Издержки российского бизнеса от кибератак выросли на треть, достигнув в среднем 20 млн руб. в год.
Ассортимент импортных лекарств для домашних животных может сократиться со 127 до 19 позиций.
Российский экспорт нефти в июне снизился до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года.
Добыча необработанных алмазов в России в 2022 году выросла на 4%, экспорт упал на 24%.
Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года подскочили в среднем на 67%.
В июне в РФ было продано 501,9 тыс. подержанных автомобилей.
Отставки и назначения
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переизбран на новый срок.
Сергей Туркин покинул пост гендиректора лизинговой компании АО ИФК (входит в ОАК), его сменил Михаил Подхватилин.
Президентом российского подразделения американской Mars ООО «Марс» стал Михаил Базанов.
Сделки недели
Пул инвесторов во главе с «Интерросом» купил финансовую компанию «Точка» за 41,5 млрд руб.
Основатель Национальной компьютерной корпорации (сейчас — «Смарт Холдинг») Александр Калинин продал долю в 33% структуре, бенефициаром которой является его сын Алексей.