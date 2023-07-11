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Lada глубокой китаизации

АвтоВАЗ обдумывает выпуск машин Dongfeng

Как стало известно “Ъ”, АвтоВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng, переговоры идут и с другими китайским производителями. Но диалог затягивается из-за более высоких требований АвтоВАЗа, чем у других производителей РФ. В частности, Lada претендует на права на наиболее новые китайские модели, а также хочет обеспечить высокий уровень локализации, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Два источника “Ъ” рассказали, что для загрузки одной из своих свободных площадок АвтоВАЗ обсуждает локализацию автомобилей Dongfeng под брендом Lada. Telegram-канал «Автопоток» писал, что речь идет о заводе «Лада Ижевск», а производство начнется до конца года.

До кризиса АвтоВАЗ выпускал на площадке автомобили Lada Vesta, однако решил перенести производство в Тольятти. В Ижевске предполагалось выпускать электрическую версию Lada Largus — автомобиль на платформе бывшего акционера АвтоВАЗа Renault B0, выпуск которого пока не возобновлен.

Один из источников “Ъ”, близкий к сторонам, подтверждает, что переговоры идут и китайский концерн действительно готов предоставить модели для выпуска под другим брендом в РФ. Другой собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, добавил, что АвтоВАЗ ведет переговоры и с другими игроками из Китая.

В отличие от других автосборочных проектов в РФ, АвтоВАЗ хочет получить права на последние модели в линейке будущего партнера, а также обеспечить довольно высокую локализацию.

Последнее, уточняет собеседник “Ъ”, предполагает, что партнер должен предусмотреть рост производства комплектующих в Китае под выпуск в РФ.

В АвтоВАЗе не стали комментировать переговоры с Dongfeng, подчеркнув, что уже сообщали о переговорах с «несколькими восточным партнерами для нескольких площадок». «Никаких деталей мы не раскрываем, в том числе из-за соглашений о неразглашении с нашими потенциальными партнерами»,— добавили там. Глава «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн не стал комментировать переговоры.

В июне АвтоВАЗ уже начал выпуск автомобилей FAW под брендом Lada на базе бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Первой стала модель Lada X-Cross 5, которая представляет собой FAW Bestune T77. Сейчас автомобиль выпускается даже с шильдиком FAW на руле, что в АвтоВАЗе объясняли тем, что «изображение бренда на подушке безопасности является сертифицирующим признаком автомобиля и требует очень длительного процесса дополнительной сертификации».

«Дром» писал, что сборку Dongfeng планировал начать и «Автотор». Источник “Ъ” говорит, что эти переговоры велись с головным концерном в Китае без участия российского офиса Dongfeng. В декабре 2022 года компания, связанная с Сергеем Щербаковым — сыном основателя «Автотора» Владимира Щербакова,— создала несколько юрлиц-дистрибуторов под бренды, выпуск которых уже начал «Автотор». В их число входило ООО «Восток Ветер Рус» — перевод названия Dongfeng.

Кроме того, 11 июля было объявлено, что «Моторинвест», который выпускает электромобили Dongfeng под брендом Evolute, стал и дистрибутором марки.

Другой источник “Ъ” подчеркивает, что уровень требований АвтоВАЗа к партнерам в части локализации и новизны модельного ряда значительно выше, чем у других производителей в РФ.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что любые производители, с одной стороны, заинтересованы в поставках готовых автомобилей, с другой, стремятся увеличить объемы продаж. Он уточняет, что в поставках машкомплектов нет никаких сложностей, поскольку такой уровень сборки не требует корректировки производственных планов в Китае, однако поставка отдельных компонентов — более сложная и долгая история.

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По словам эксперта, требуется сертифицировать поставщиков, проводить испытания, а также заново бронировать мощности компонентных производств в Китае. «Это сложнее, дольше и подразумевает затрагивание процессов внутри Китая. С собственными поставщиками при этом должны быть гарантии объемов, которые здесь вряд ли кто-то даст»,— заключает господин Удалов. Кроме того, он сомневается, что АвтоВАЗ готов предоплачивать поставки — российская компания, «вероятно, хотела бы, чтобы китайские партнеры взяли эти риски на себя».

Ольга Никитина

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