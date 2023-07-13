Китайцы полетят на Луну с пересадками

Вчера руководство китайской Программы космических пилотируемых полетов сообщило подробности полета тайконавтов на Луну, который планируется совершить к 2030 году. На орбите Луны из нескольких модулей будет создана временная станция, с которой тайконавты спустятся на поверхность спутника Земли и проведут там исследования. После этого они вернутся на станцию и, пересев в основной корабль, отправятся обратно на Землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космический корабль «Шэньчжоу-16»

Фото: Mark Schiefelbein / AP Космический корабль «Шэньчжоу-16»

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Руководство Программы космических пилотируемых полетов КНР (CSMA) официально представило основные этапы полета на Луну, который должен произойти до 2030 года. Более точные даты пока не сообщаются.

Для спуска и подъема тайконавтов на поверхность естественного спутника Земли китайцы соберут на его орбите некое подобие временной орбитальной станции. Для этого с Земли на орбиту Луны будут отправлены две ракеты — на одной полетит лунный посадочный модуль, на другой — экипаж миссии. Такой план призван упростить отправку большого объема оборудования — по мнению западных СМИ, у Китая есть проблемы в разработке и создании единой ракеты-носителя, способной сразу поднять крупный груз.

На орбите Луны тайконавты соберут из модулей временный орбитальный комплекс и на посадочном аппарате спустятся на поверхность Луны.

Там они «проведут необходимые исследования и соберут образцы», после чего поднимутся обратно на орбиту Луны, пересядут в корабль, который привез их с Земли, и в нем вернутся обратно на Землю. Сколько всего тайконавтов примет участие в миссии и сколько из них высадится на Луну, а сколько будет ждать их на лунной орбите, пока не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экипажи кораблей «Шэньчжоу-15» и «Шэньчжоу-16» на китайской орбитальной станции «Тяньгун»

Фото: Han Qiyang / Xinhua / AP Экипажи кораблей «Шэньчжоу-15» и «Шэньчжоу-16» на китайской орбитальной станции «Тяньгун»

Фото: Han Qiyang / Xinhua / AP

Во время презентации плана, состоявшейся в Ухане, заместитель главного инженера CMSA Чжань Хайлян заявил, что для реализации лунной миссии в Китае сейчас ведется активная работа над новой ракетой-носителем «Чанчжэн-10» («Великий поход-10»), посадочным аппаратом, специальными скафандрами для пребывания на Луне, пилотируемым луноходом и другим оборудованием. Новая ракета-носитель будет оборудована тремя с половиной ступенями и сможет нести до 27 тонн полезного груза на лунную орбиту.

Если миссия окажется успешной, Китай станет вторым государством в истории человечества, которому удалось высадить человека на Луну. В 1969 году это сделали США. На 2025 год запланирована новая, более масштабная миссия США по высадке людей на Луну. В рамках миссии «Артемида» НАСА хочет построить лунную базу в районе Южного полюса Луны. База будет расположена в кратере Шеклтон диаметром 19 км, на кольцевом валу которого находится точка полюса, а в чаше дна лежат запасы льда.

Евгений Хвостик