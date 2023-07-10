Отсель грозить он будет членам

Главной интригой саммита НАТО, открывающегося 11 июля в Вильнюсе, еще недавно считался украинский вопрос. Точнее, пригласят ли Киев в альянс по итогам встречи. Но накануне форума в повестку ворвался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который внезапно обусловил согласие на вступление Швеции в НАТО принятием Турции в ЕС. Шаг Анкары резко изменил контекст и превратил господина Эрдогана в главное действующее лицо саммита. Вечером в понедельник произошел новый резкий поворот. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что господин Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку на вступление Швеции в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Своим неожиданным заявлением о Турции и ЕС турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган спутал все карты организаторам саммита и его участникам

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Своим неожиданным заявлением о Турции и ЕС турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган спутал все карты организаторам саммита и его участникам

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Турецкий каприз

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе сделано все, чтобы поддержка членства Украины в альянсе была видна невооруженным глазом и издалека. К примеру, из самолетов, садящихся в местном аэропорту или взлетающих оттуда, невозможно не рассмотреть установленный как раз с этим расчетом баннер с надписью «Welcome to NATO», а также флагами Швеции и Украины. В центре литовской столицы на одной из площадей установлена сцена в цветах украинского флага, поверх которого большими буквами нанесен хештег #UkraineNATO33. Цифра 33 означает число стран альянса после того, как туда вступит Украина.

Авторы хештега, очевидно, считают, что в НАТО уже 32 страны. Но это пока не так.

Швеция, попросившаяся в альянс вместе с Финляндией сразу после того, как Россия в 2022 году начала на украинской территории боевые действия, оперативно получила приглашение в блок, но пока в него не вошла.

Возражения высказала Турция, с самого начала обозначив предусловия для снятия препятствий по вступлению Швеции в НАТО. Среди них — ужесточение шведского антитеррористического законодательства и экстрадиция в Турцию из Швеции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкими властями террористической.

Стокгольм начал движение навстречу Турции. Но потом отношения с Анкарой осложнили инциденты с сожжением Корана. И вот теперь, в канун саммита, Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс внезапно назвал новую цену одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО.

Евросоюз, заявил турецкий лидер, должен открыть двери для вступления Турции в ЕС прежде, чем турецкий парламент одобрит присоединение Швеции к альянсу. «Обращаюсь к странам, которые более 50 лет заставляют Турцию ждать у дверей Европейского союза. Сначала откройте путь Турции в ЕС, а затем мы откроем путь Швеции (в НАТО.— “Ъ”), как мы это сделали для Финляндии»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля (цитата по Reuters), перед тем как сесть в самолет и улететь в Вильнюс.

Господин Эрдоган также сказал, что продвижение процесса вступления Стокгольма в НАТО требует выполнения «всех положений Трехстороннего меморандума», который Турция, Швеция и Финляндия подписали год назад после переговоров во время Мадридского саммита альянса.

Какие именно условия остались невыполненными, турецкий лидер не пояснил. Отметим, что Турция не единственная страна, не одобрившая заявку Швеции. Решение на этот счет пока также не приняла Венгрия. Но там не скрывают, что свои действия координируют с Анкарой.

Увязка вступления в НАТО Швеции с принятием в ЕС Турции гарантирует дополнительное внимание к вильнюсскому саммиту. На прошлой неделе в Вашингтоне и Брюсселе шли консультации по шведскому вопросу. В столице США эту тему обсуждали президент Джо Байден и шведский премьер Ульф Кристерссон, а в бельгийской столице собирались главы МИДов и разведок Турции, Швеции и Финляндии (см. “Ъ” от 7 июля). Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём потом заявил, что Стокгольм надеется на позитивное решение.

На заявление господина Эрдогана насчет ЕС и НАТО отреагировали и в Североатлантическом альянсе, и в отдельных странах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что он поддерживает «амбиции Турции по поводу членства в ЕС», но при этом призвал Анкару помнить о мадридских договоренностях. Подчеркнув, что Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее, поскольку это «укрепит безопасность в регионе», генсек выразил надежду на то, что в Вильнюсе будут положительные решения по шведскому вопросу. В Госдепартаменте США, в свою очередь, указали, что вопрос присоединения Турции к ЕС не должен мешать вступлению в НАТО Швеции.

А вечером в понедельник произошел новый резкий поворот. Йенс Столтенберг заявил, что господин Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку на вступление Швеции в НАТО.

Украинский сюрприз

Еще на днях казалось, что ключевой темой саммита будет украинский вопрос. Киев предпринял для этого немало шагов. Украинские власти настаивали на том, что именно на саммите им должно быть направлено приглашение вступить в альянс. Вильнюс для Украины имеет особое значение. Именно там в 2013 году произошло событие, имеющее важное значение в цепочке трагических поворотов новейшей украинской истории и — шире — отношений Киева и Москвы

Десять лет назад, в ноябре 2013 года, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Отказ резко обострил внутриполитическую ситуацию в стране и в итоге привел к тому, что режим господина Януковича рухнул, а сам он в начале 2014-го сбежал в Россию. За этим последовали события в Крыму, по итогам которых Россия присоединила полуостров, и вооруженный конфликт в Донбассе.

И теперь от очередного саммита в Вильнюсе (на этот раз саммита НАТО), в котором, как ожидается, примет участие и украинский президент Владимир Зеленский, Киев ждет если не приглашения в альянс, то четкого ответа на вопрос, когда он его получит.

Как отмечают в Киеве, предоставление Украине членства в альянсе уже формально поддержали, подписав соответствующие декларации, 22 страны НАТО (из 31) плюс Швеция.

Утечки в западной прессе, случившиеся накануне, а также заявления некоторых лидеров стран Запада, не позволяют уверенно прогнозировать, каким будет финальный документ вильнюсского саммита в его украинской части. Издание Bild со ссылкой на свои источники 10 июля сообщило: в то время как ряд натовских стран хотели бы принятия Украины в НАТО по ускоренной процедуре, как только у Киева начнет действовать режим прекращения огня с Россией, Германия и США считают, что этот процесс форсировать не следует. Высокопоставленный собеседник издания отметил, что Берлин и Вашингтон также оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те отклонили заявку Киева.

Между тем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба еще до саммита заявил о достижении Киевом важных результатов. По его словам, в результате интенсивных переговоров в НАТО сложился консенсус по поводу исключения в случае Украины такого этапа интеграции в Североатлантический альянс, как «План действий по членству» (ПДЧ). «Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО»,— написал господин Кулеба в Twitter. А в интервью немецким СМИ министр призвал Берлин не повторять ошибок, которые в 2008 году совершила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Он имел в виду бухарестский саммит НАТО в апреле 2008-го, по итогам которого из-за позиции ряда стран (включая не в последнюю очередь Германию) Украина и Грузия не получили ПДЧ, о которых они просили альянс. Через четыре месяца после саммита произошла российско-грузинская война.

Дипломатические источники “Ъ” в странах—членах НАТО настаивают: даже если в Вильнюсе Украина не получит того, что хотела, ее вступление в альянс — вопрос времени.

По словам собеседников “Ъ”, до февраля 2022 года этот сценарий считался крайне маловероятным, но затем Россия сама дала ему толчок, и теперь в странах—членах альянса видят больше аргументов за принятие Украины в блок, чем против этого. Некоторые даже допускают прием Украины в НАТО по частям (то есть в рамках территорий, которые на момент вступления будут подконтрольны Киеву), по примеру того, как это было в свое время с Западной Германией в 1955-м. У ФРГ, впрочем, тогда — в отличие от Украины — были вполне понятные государственные границы.

Владимир Соловьев, Елена Черненко