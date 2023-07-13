Предложение нефти снижается вслед за спросом

Российский экспорт нефти в июне сократился до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). Поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов также сократились — на $1,5 млрд, до $11,8 млрд. Поддержку ценам может оказать добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с в Саудовской Аравии в июле, однако мировой спрос также слабеет вслед за снижением глобальной деловой активности — в агентстве уже пересмотрели прогноз роста спроса на нефть в этом году, снизив его до 2,2 млн б/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Снижение активности в промышленности привело к пересмотру оценки спроса на нефть в этом году — по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), прирост составит 2,2 млн б/с, до 102,1 млн б/с — эта оценка была снижена на 220 тыс. б/с, при этом Китай должен обеспечить порядка 70% этого прироста. В 2024 году рост спроса и вовсе может замедлиться до 1,1 млн б/с. Предложение нефти, в свою очередь, в июне увеличилось на 480 тыс. б/с — до 101,8 млн б/с. Впрочем, уже в июле оно может резко сократиться — из-за вступления в силу добровольных ограничений на добычу Саудовской Аравии (на 1 млн б/с), что снизит уровень добычи в стране до 9 млн б/с. В целом по году добыча может вырасти в среднем на 1,6 млн б/с — до 101,5 млн б/с, в том числе в странах, не входящих в ОПЕК+ — на 1,9 млн б/с. К 2024 году глобальное предложение может вырасти на 1,2 млн б/с — до нового рекорда в 102,8 млн б/с (весь прирост придется на страны, не входящие в ОПЕК+).

Российский экспорт нефти в июне, по данным МЭА, снизился на 600 тыс. б/с — до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года.

При этом экспортные поступления сократились на $1,5 млрд — до $11,8 млрд — это примерно вдвое меньше, чем год назад (минус $9,9 млрд год к году), а также самый низкий уровень поступлений с февраля 2023 года, а до этого — с января 2021-го. Средневзвешенные цены на российскую нефть в начале июля превысили потолок в $60 за баррель, установленный странами «большой семерки», тогда как дисконт Urals к Brent сократился примерно на $3 за баррель для поставок как из портов Балтики, так и с Черного моря. Дисконт на нефть марки ESPO, поставляемой по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), сократился на $0,8 за баррель. В среднем за июнь стоимость российской нефти была еще ниже потолка — $55,62 за баррель.

Поставки сырой нефти снизились на 500 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с — это самый низкий уровень с декабря прошлого года, нефтепродуктов — на 100 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с (год к году — это минус 400 тыс. б/с и плюс 100 тыс. б/с соответственно). Поставки сократились как в Китай (с 2,4 млн до 2,2 млн б/с), так и в Индию (с 2,3 млн до 1,5 млн б/с). При этом экспорт российских нефтепродуктов в Индию увеличился на 75 тыс. б/с — до 160 тыс. б/с, тогда как поставки в Китай сократились на 140 тыс. б/с — до самого низкого уровня с середины 2022 года. Ввоз нефтепродуктов в Турцию, напротив, вырос до 500 тыс. б/с (плюс 60 тыс. б/с), в целом экспорт в страну остался неизменным (700 тыс. б/с).

Москва также пообещала дальнейшее сокращение экспорта на 500 тыс. б/с начиная с августа, но это может не повлиять на уровень добычи — последний может поддержать внутреннее потребление, полагают в агентстве.

В июне добыча составляла 9,45 млн б/с — это означает, что Россия реализовала обещанное сокращение поставок на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем (тогда добыча составила 9,95 млн б/с). С учетом конденсатов добыча составила 10,75 млн б/с — это на 645 тыс. б/с меньше, чем в феврале 2022 года. В среднем по году в МЭА прогнозируют добычу на уровне 10,87 млн б/с — это на 220 тыс. б/с меньше, чем в прошлом году.

Татьяна Едовина