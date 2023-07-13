С использованием тяжебного положения

Финский энергоконцерн Fortum решил подать иск к РФ в международный арбитраж, рассчитывая вернуть инвестиции в свои активы в России, которые считает утраченными. Fortum оценивает сумму претензий в «несколько миллиардов евро», ожидая начала судебного процесса в конце 2023 года. По мнению Fortum, власти РФ нарушили международные договоры о защите инвестиций, когда перевели его российскую структуру ПАО «Фортум» под управление Росимущества и сменили ее гендиректора. Разбирательство займет несколько лет, говорят юристы, и даже в случае победы добиться возвращения денег будет крайне проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Fortum подаст иски против России в международный инвестиционный арбитраж, чтобы вернуть инвестиции в «несколько миллиардов евро», объявила финская компания 13 июля. Концерн хочет взыскать с РФ стоимость акций в российской структуре ПАО «Фортум» (98,23% у Fortum), перешедшей в апреле под временное управление Росимущества. Судебное разбирательство может начаться в конце 2023 года.

Fortum утверждает, что иск вызван «враждебными действиями РФ», которые нарушили права акционеров ПАО «Фортум».

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ о введении внешнего управления в «Фортуме». На следующий день совет директоров «Фортума» по требованию Росимущества освободил от должности гендиректора Александра Чуваева и избрал нового главу компании — главного энергетика «Башнефть-Добычи» (входит в «Роснефть») Вячеслава Кожевникова.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, о введении внешнего управления в «Фортуме», 28 апреля: «Когда у нас недружественными решениями забираются наши активы за рубежом, наверное, абсолютно неправильно было бы не отвечать».

В Fortum считают, что Россия нарушила свои обязательства по международным двусторонним инвестиционным договорам с Нидерландами (ратифицирован в 1991 году) и Швецией (ратифицирован в 1996 году), которые предполагают защиту прав иностранных инвесторов. Согласно этим договорам, Fortum может обратиться в международный арбитраж или в арбитраж ad hoc (создается для конкретного случая по регламентам Комиссии ООН по праву международной торговли).

Финский Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Во времена реформы РАО ЕЭС компания приобрела ТГК-10, переименовав ее в ПАО «Фортум». Сейчас «Фортум» владеет семью ТЭС суммарной мощностью 4,6 ГВт на Урале и в Западной Сибири, а также управляет примерно 1 ГВт ветряных электростанций. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году — 83,6 млрд руб., чистая прибыль — 12,5 млрд руб.

Чистые активы «Фортума» на конец 2022 года, согласно отчетности компании, составляли 95,8 млрд. руб., говорит Матвей Тайц из инвестбанка «Синара».

В Росимуществе весной поясняли, что режим временного внешнего управления не лишает владельцев их активов. Однако финский концерн Fortum решил полностью списать российские активы, зафиксировав убыток от обесценения в €1,7 млрд. Там также утверждали, что менеджмент «безуспешно обращался за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям».

РФ минимум 27 раз была ответчиком в разбирательствах, инициированных по искам различных иностранных инвесторов, говорит советник, руководитель практики разрешения споров юрфирмы Better Chance Станислав Добшевич. Самым известным процессом против РФ является дело экс-акционеров ЮКОСа, инициированное в 2005 году. В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил требования, присудив истцам $50 млрд, но вопрос о признании и исполнении этого решения до сих пор рассматривается в голландских государственных судах.

Перспективы иска Fortum на данном этапе оценить сложно, но обычно доказывание нарушений стандартов защиты инвестиций — непростая задача для инвестора, говорит Станислав Добшевич.

Fortum, вероятно, будет пытаться обосновать косвенную экспроприацию его инвестиций, а также нарушение стандарта справедливого и равноправного режима, предусмотренного двусторонними инвестсоглашениями. В среднем длительность международного инвестиционного арбитража составляет пять лет, еще один-два года могут уйти на разбирательства по приведению решения в исполнение. «Обратить взыскание на имущество государства после победы в арбитраже — еще более сложная задача для инвестора, чем сама победа,— считает Станислав Добшевич.— На значительное количество имущества государства за рубежом распространяется иммунитет, который защищает его от посягательств инвестора».

Полина Смертина, Анна Занина