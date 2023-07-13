С использованием тяжебного положения

Финский энергоконцерн Fortum решил подать иск к РФ в международный арбитраж, рассчитывая вернуть инвестиции в свои активы в России, которые считает утраченными. Fortum оценивает сумму претензий в «несколько миллиардов евро», ожидая начала судебного процесса в конце 2023 года. По мнению Fortum, власти РФ нарушили международные договоры о защите инвестиций, когда перевели его российскую структуру ПАО «Фортум» под управление Росимущества и сменили ее гендиректора. Разбирательство займет несколько лет, говорят юристы, и даже в случае победы добиться возвращения денег будет крайне проблематично.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Fortum подаст иски против России в международный инвестиционный арбитраж, чтобы вернуть инвестиции в «несколько миллиардов евро», объявила финская компания 13 июля. Концерн хочет взыскать с РФ стоимость акций в российской структуре ПАО «Фортум» (98,23% у Fortum), перешедшей в апреле под временное управление Росимущества. Судебное разбирательство может начаться в конце 2023 года.
Fortum утверждает, что иск вызван «враждебными действиями РФ», которые нарушили права акционеров ПАО «Фортум».
Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ о введении внешнего управления в «Фортуме». На следующий день совет директоров «Фортума» по требованию Росимущества освободил от должности гендиректора Александра Чуваева и избрал нового главу компании — главного энергетика «Башнефть-Добычи» (входит в «Роснефть») Вячеслава Кожевникова.
Антон Силуанов, министр финансов РФ, о введении внешнего управления в «Фортуме», 28 апреля:
«Когда у нас недружественными решениями забираются наши активы за рубежом, наверное, абсолютно неправильно было бы не отвечать».
В Fortum считают, что Россия нарушила свои обязательства по международным двусторонним инвестиционным договорам с Нидерландами (ратифицирован в 1991 году) и Швецией (ратифицирован в 1996 году), которые предполагают защиту прав иностранных инвесторов. Согласно этим договорам, Fortum может обратиться в международный арбитраж или в арбитраж ad hoc (создается для конкретного случая по регламентам Комиссии ООН по праву международной торговли).
Финский Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Во времена реформы РАО ЕЭС компания приобрела ТГК-10, переименовав ее в ПАО «Фортум». Сейчас «Фортум» владеет семью ТЭС суммарной мощностью 4,6 ГВт на Урале и в Западной Сибири, а также управляет примерно 1 ГВт ветряных электростанций. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году — 83,6 млрд руб., чистая прибыль — 12,5 млрд руб.
Чистые активы «Фортума» на конец 2022 года, согласно отчетности компании, составляли 95,8 млрд. руб., говорит Матвей Тайц из инвестбанка «Синара».
В Росимуществе весной поясняли, что режим временного внешнего управления не лишает владельцев их активов. Однако финский концерн Fortum решил полностью списать российские активы, зафиксировав убыток от обесценения в €1,7 млрд. Там также утверждали, что менеджмент «безуспешно обращался за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям».
РФ минимум 27 раз была ответчиком в разбирательствах, инициированных по искам различных иностранных инвесторов, говорит советник, руководитель практики разрешения споров юрфирмы Better Chance Станислав Добшевич. Самым известным процессом против РФ является дело экс-акционеров ЮКОСа, инициированное в 2005 году. В 2014 году Гаагский арбитраж частично удовлетворил требования, присудив истцам $50 млрд, но вопрос о признании и исполнении этого решения до сих пор рассматривается в голландских государственных судах.
Перспективы иска Fortum на данном этапе оценить сложно, но обычно доказывание нарушений стандартов защиты инвестиций — непростая задача для инвестора, говорит Станислав Добшевич.
Fortum, вероятно, будет пытаться обосновать косвенную экспроприацию его инвестиций, а также нарушение стандарта справедливого и равноправного режима, предусмотренного двусторонними инвестсоглашениями. В среднем длительность международного инвестиционного арбитража составляет пять лет, еще один-два года могут уйти на разбирательства по приведению решения в исполнение. «Обратить взыскание на имущество государства после победы в арбитраже — еще более сложная задача для инвестора, чем сама победа,— считает Станислав Добшевич.— На значительное количество имущества государства за рубежом распространяется иммунитет, который защищает его от посягательств инвестора».