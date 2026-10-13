Трамп: Путин заинтересован в сделке по Украине больше Зеленского
13.10.2026, 03:05
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимир Зеленский. По его словам, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.
«Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский… Нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами.
Он также отметил желание обоих президентов заключить сделку. Однако, по его словам, они «не знают, как это сделать». «Мы им с этим поможем»,— добавил президент США.