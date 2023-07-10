Принять и расселить

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) начал сбор предложений россиян по борьбе с «этническими анклавами». Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал “Ъ”, какие меры уже рассматривают совет и правоохранительные органы для противодействия формированию этнических «гетто». Среди них — ужесточение миграционного законодательства, борьба с «резиновыми квартирами», возврат к «советским нормам прописки» и введение квот на рабочие патенты. Руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер уверен, что проблема «этнических анклавов» в России сильно преувеличена. По его словам, исследования показывают, что места компактного проживания мигрантов в России немногочисленны и не несут социальной угрозы, а в свете старения населения и фактического уменьшения рабочей силы стране не обойтись без внешних трудовых ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские социологи не уверены, что мигранты из ближнего зарубежья склонны к образованию замкнутых неблагополучных сообществ, и опасаются, что борьба с ними может иметь обратный эффект

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Российские социологи не уверены, что мигранты из ближнего зарубежья склонны к образованию замкнутых неблагополучных сообществ, и опасаются, что борьба с ними может иметь обратный эффект

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Напомним, 12 мая президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в утвержденную в 2018 году Концепцию миграционной политики. Среди прочего там был пункт о необходимости «противодействия формированию этнических (полиэтнических) анклавов». В июле о необходимости более глубокой интеграции и адаптации иностранных граждан заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв: «Необходимы эффективные меры, чтобы не допускать образования и разрастания мигрантских анклавов, живущих по своим правилам и пытающихся диктовать их российскому обществу». И на прошлой неделе глава Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов объявил о подготовке и сборе предложений по противодействию появлению этнических анклавов. «Анклавы неизбежно приводят к конфликту и росту преступности. Это закономерность, которая происходит во всем мире. Наша национальная стабильность была достигнута большим трудом и кровью. Когда этот культурно-этнический баланс нарушается — а он уже нарушен,— происходят опасные процессы»,— пояснил “Ъ” господин Кабанов.

По его словам, СПЧ работает над проблемой формирования этнических и полиэтнических анклавов уже более двух лет совместно с МВД и межведомственной группой по вопросам миграции при Совбезе РФ. Участники рабочих групп уверены, что начинать борьбу с анклавами нужно с запрета «резиновых квартир» и ужесточения наказания за содействие незаконной миграции. «Нужно водить нормы прописки, которые были еще в советское время. Действительно, бывают случаи, когда в двухкомнатной квартире прописано тридцать человек, причем все тридцать действительно там проживают. А есть квартиры, в которых прописано по шестьсот человек»,— прокомментировал член СПЧ.

Следующий шаг — введение квот на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. По словам господина Кабанова, такие меры активно реализуются, к примеру, в Дании. Кроме того, он уверен в необходимости ограничить число обучающихся в одном классе детей, не говорящих или плохо говорящих по-русски. «Мы не нарушаем их права. Мы говорим, что дети должны учиться, но не должны нарушать права других детей. У нас не должно быть моноклассов»,— сказал он. Также глава НАК отметил, что проблему анклавов может решить введение квот на число работающих в определенной сфере мигрантов, как это сделали в Калужской области и Якутии. При этом господин Кабанов полагает, что в России достаточно рабочей силы. «Промышленность (в частности, в упомянутых регионах.— “Ъ”) не остановилась, такси ездит. Роста цен нет, рестораны работают»,— сказал он.

Кирилл Кабанов убежден, что в бесконтрольной миграции виновны работодатели, которые отказываются от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления: «Уже несколько лет все большие структуры не заключают прямой договор между мигрантом как работником и структурой-работодателям. Существует мошенники, которые буквально торгуют мигрантами. Я много видел лоббистских историй, но как лоббируются интересы бесконтрольной миграции — такого я больше нигде не видел вообще».

«Вопреки мнениям, которые циркулируют вокруг разворачивающейся кампании "против анклавов", проблема является по большей части надуманной,— заявил “Ъ” социолог, руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.— Прежде всего распространенность этого явления обычно в разы преувеличивается. Фактически речь идет о шести-семи районах на всю почти 150-миллионную страну. Во-вторых, даже в таких районах доля мигрантов обычно не превышает половины жителей. В-третьих, в отличие от ситуации с, казалось бы, аналогичными парижскими пригородами, российские мигрантские районы не несут социальной угрозы». По словам социолога, российские мигрантские районы — это динамичные, практически среднеклассовые бизнес-хабы при крупных рынках, там не процветает бедность, передающаяся из поколения в поколение. «Значит, дети живущих там мигрантов, скорее всего, пойдут учиться в вузы или тоже станут бизнесменами и общественной опасности представлять не будут. Да, несомненно, такие места являются культурным пограничьем, где происходит недопонимание, но традиционно в мире эти вопросы решаются на муниципальном уровне, через различные формы организованного сотрудничества между местными и мигрантами, через спортивные секции и кружки для детей и так далее. И именно это и есть "решение проблемы анклавов", а не дополнительные рейды или устрожение законодательства»,— считает он.

Кроме прочего, господин Варшавер уверен, что мигранты — объективная потребность российской экономики в свете старения населения и фактического уменьшения количества участников рынка труда. «В такой ситуации России необходимо создавать мигрантам комфортные условия пребывания, а не "кошмарить" их. Иначе это все закончится тем, что Россия по необходимости будет приглашать мигрантов из самых неразвитых стран, где люди не заканчивают и четырех классов школы. А о том, что когда-то в Россию ездили практически соотечественники из ближнего центральноазиатского зарубежья, у нас будут вспоминать как о навсегда ушедшем золотом времени»,— заключил эксперт.

Эмилия Габдуллина