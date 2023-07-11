ЕСПЧ не оценил расследование убийства Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «неэффективным» расследование убийства политика Бориса Немцова. Суд счел, что следствие не стало всерьез проверять версию о причастности к убийству «определенных государственных должностных лиц», которых даже не допросили в ходе расследования. Также ЕСПЧ отметил, что мотив убийства господина Немцова так и не был установлен. Дочери убитого политика присудили €20 тыс. в качестве компенсации. Россия в 2022 году вышла из юрисдикции ЕСПЧ и отказалась исполнять его решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Жанной Немцовой, упрекающей власти в неполном расследовании убийства ее отца, согласился Европейский, а не российский суд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ С Жанной Немцовой, упрекающей власти в неполном расследовании убийства ее отца, согласился Европейский, а не российский суд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник ЕСПЧ опубликовал решение по делу «Немцовой против России». Напомним, оппозиционный политик, бывший вице-премьер Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Уже через месяц были задержаны подозреваемые в совершении преступления и начались допросы. В августе того же года Жанна Немцова подала жалобу в Страсбургский суд: дочь политика утверждала, что расследование проводится неэффективно. Она указывала, что организаторами и заказчиками убийства могут быть должностные лица Чеченской Республики, но следствие, по ее словам, отказывается их допрашивать.

В 2017 году пятерых уроженцев Чечни признали виновными в убийстве и приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Заказчиком убийства следствие и суд назвали Руслана Мухудинова; арестовать его до сих пор не удалось. Тем не менее адвокаты госпожи Немцовой подали в ЕСПЧ ряд дополнительных жалоб. Они настаивали, что власти не приложили достаточных усилий для поисков реальных заказчиков.

«Следователи должны были изучить возможность причастности к убийству федеральных чиновников и чиновников областной администрации Чечни. Заявитель также утверждала, что ее неоднократные жалобы в национальные суды по этому поводу были необоснованно отклонены»,— говорится в жалобе.

Также госпожа Немцова полагала, что квалификация преступления по ст. 105 УК РФ «Убийство» была неправильной: «Учитывая явно политический контекст преступления, его следовало квалифицировать по ст. 277 ("Покушение на жизнь государственного или общественного деятеля"), что также являлось преступлением, не подлежащим сроку давности». Правительство России заявило ЕСПЧ, что «власти выполнили свое обязательство по проведению эффективного расследования», а «жалобы заявителя на предполагаемую неэффективность расследования были должным образом рассмотрены национальными судами и отклонены с достаточным основанием».

В решении ЕСПЧ подчеркивается: «стороны не оспаривают тот факт, что расследование было начато незамедлительно» и что «следствием было собрано серьезное количество доказательств». Тем не менее суд указал, что правительство РФ отказалось предоставить ему необходимые для оценки работы следствия материалы дела, поэтому «возможности суда оценить характер и степень тщательности расследования в настоящем деле значительно ограниченны и ограничиваются анализом представленных ему письменных представлений сторон». Ранее правительство России со ссылкой на ст. 161 УПК РФ поясняло, что «разглашение документов противоречило бы интересам следствия».

Также в решении ЕСПЧ говорится, что дело в отношении заказчиков активно не расследовалось «как минимум в течение более чем пяти лет» и это «скомпрометировало расследование».

Суд отмечает, что предположения Жанны Немцовой о причастности к убийству «определенных государственных должностных лиц» «не были неправдоподобными», а «лица, имена которых неоднократно упоминались в показаниях и фигурировали в многочисленных доказательствах, связанных с событиями до и после убийства, так и не были допрошены». По мнению суда, следствие не установило мотив предполагаемых заказчиков, «несмотря на многочисленные жалобы заявителя, указывающие на полное игнорирование властями возможного политического подтекста убийства». Исходя из этого, ЕСПЧ пришел к выводу, что «национальные власти не провели адекватного и эффективного расследования убийства господина Немцова», и обязал Россию выплатить Жанне Немцовой €20 тыс. в качестве компенсации. Напомним, 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, а также об отказе от исполнения решений ЕСПЧ.

Полина Ячменникова