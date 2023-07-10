Что и требовалось подсчитать

В Узбекистане подвели итоги состоявшихся накануне досрочных президентских выборов. Бесспорным фаворитом был действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, и в итоге он набрал более 87% голосов. Изменения, внесенные в конституцию по итогам апрельского референдума, позволили ему обнулить свои сроки, а также избраться сразу на семь лет (а не на пять, как было раньше). Сам господин Мирзиёев утверждал, что проведение досрочных выборов необходимо для более эффективного выполнения «новых политических, социальных и экономических задач».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шавкат Мирзиёев голосует на президентских выборах

Фото: Reuters Шавкат Мирзиёев голосует на президентских выборах

Фото: Reuters

Явка на избирательных участках в Узбекистане в воскресенье превысила 33% уже к одиннадцати утра по местному времени, что позволило признать выборы состоявшимися. В числе проголосовавших утром оказались и все четыре участника гонки: действующий президент Шавкат Мирзиёев, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев и первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова.

Итоги были обнародованы на следующий день. По данным ЦИКа, Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов избирателей. Для сравнения: на выборах 2016 года он получил 88,61% голосов, а в октябре 2021 года — 80,12%. Явка в этот раз составила 79,8%.

О проведении досрочных президентских выборов было объявлено 8 мая. «Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно»,— сказал в тот день президент Мирзиёев. «Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите: согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс»,— отметил он. И продолжил: обновленная конституция «ставит перед президентом, парламентом, правительством неотложные новые политические, социальные и экономические задачи».

По итогам всенародного голосования 30 апреля текст конституции 1992 года обновился на 65%. Вместо 128 статей стало 155, вместо 275 норм — 434. Поясняя необходимость изменений, власти делали упор на социальных аспектах. Среди прочего фиксировались права на жилище, благоприятную окружающую среду, бесплатное высшее образование, квалифицированную медицинскую и юридическую помощь, расширялись положения о равных правах мужчин и женщин, запрещались принудительный детский труд и смертная казнь. В Ташкенте отмечали: если раньше главенствующим был принцип «государство—общество—человек», то теперь «человек—общество—государство».

Что же касается политических изменений, то было решено продлить срок правления президента Узбекистана с пяти до семи лет (но не более двух сроков подряд). Это позволило Шавкату Мирзиёеву обнулить свои сроки и выдвинуться на новые выборы. Теперь теоретически в случае переизбрания в 2030 году он сможет оставаться у власти до 2037 года.

По информации ЦИК Узбекистана, на выборы было аккредитовано около 800 наблюдателей, представлявших 47 стран и 15 международных организаций.

«Голосование идет достаточно активно. Настроение у всех хорошее. Никаких замечаний и жалоб на процесс голосования не поступало»,— рассказывал журналистам в воскресенье генсек СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от этого союза.

Между тем оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ были несколько иными. «Кампания протекает вяло, что является отражением отсутствия оппозиции действующему президенту»,— отмечалось в промежуточном отчете, опубликованном 26 июня. А в понедельник наблюдатели объявили, что «выборы технически были хорошо организованы», но «у действующего президента было неоправданное преимущество».

Павел Тарасенко