Дешево не отделаешься

Снижавшаяся в конце прошлого года стоимость материалов для отделки квартир снова растет. С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля, а во второй половине года цены могут вырасти еще на 10–15%. Закупкой материалов жильцы будут чаще заниматься самостоятельно: из-за нехватки специалистов и конфликтов с дольщиками застройщики сократили долю предложения квартир с отделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость материалов для ремонта квартир в России по итогам первой половины 2023 года достигла 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% превышает уровень первой половины 2022 года. Такие данные приводит Infoline. Стоимость ремонта начала расти после снижения показателя во второй половине прошлого года, поясняют аналитики. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов говорит, что с начала этого года стоимость отделочных материалов выросла на 15%, а с аналогичного периода 2022 года — на 5%. После начала военных действий на Украине отделочные материалы существенно подорожали, потом ситуация стабилизировалась, но сейчас мы снова наблюдаем рост, указывает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Руководитель отдела продаж городской недвижимости Barnes International Moscow Сергей Бондаренко говорит, что отделочные материалы подорожали в среднем на 20% с начала года из-за логистических затруднений и появления дополнительных участников в цепочке поставок. Рост транспортных издержек усугубился низкими складскими запасами, считает глава группы Infoline Иван Федяков. В пример эксперт приводит сухие строительные смеси, частично выступающие производными от цемента, с перевозкой которого возникли сложности (см. “Ъ” от 20 июня). Господин Федяков добавляет к этому ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. «Выпуск половины видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от западного оборудования, для многих категорий требуется зарубежное сырье»,— говорит он.

Российские материалы тоже дорожают. Так, межкомнатные двери и газобетонные блоки выросли в цене на 10% за год, говорит господин Сырцов. Он не исключает, что производители стараются максимизировать прибыль, готовясь к росту издержек. Заметнее всего, по данным Infoline, за полгода подорожали лакокрасочные материалы (на 49,2%), сухие строительные смеси (на 21,8%), расходные материалы (на 21%). Господин Бондаренко заметил сильный рост цен на герметики, клеи и монтажную пену. А стоимость обоев за полгода снизилась на 18%, электрики — на 2,2%, отмечают в Infoline. Роман Сырцов к подешевевшим на 20–30% за год позициям добавляет шпатлевки и грунтовки.

В условиях роста себестоимости ремонта застройщики заметно реже стали предлагать покупателям эту опцию. По подсчетам агентства «НДВ супермаркет недвижимости», на рынке «старой» Москвы без отделки сейчас экспонируются 42,9% лотов, что на 8,6 процентного пункта выше показателя прошлого года. Доля вариантов с чистовой отделкой за год сократилась с 38,2% до 34,8%, предчистовой (выровнены стены и потолок, установлены межкомнатные двери) — с 24,2%, до 19,7%. В Dombook говорят об увеличении доли предложения без отделки с 33,5% до 36,5% за год.

Сергей Бондаренко считает, что для застройщиков рост себестоимости работ не такой критичный, как для физических лиц. Руслан Сырцов отмечает, что поставщики в опте повышают цены, но оставляют широкое пространство для торга. У девелоперов затраты на отделку за год выросли на 8–10%, но в основном за счет роста расходов на рабочую силу, замечает коммерческий директор компании «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. Дефицит квалифицированных кадров и сложности с передачей таких квартир дольщикам он считает ключевыми факторами, способствующими снижению предложения квартир с отделкой.

Иван Федяков ждет роста стоимости материалов для отделки квартир в среднем на 10–15% во втором полугодии. Как отмечает он, ввод жилья сохраняется на высоком уровне, а к расширению мощностей не готовы поставщики материалов. По итогам первой половины 2023 года в России введено 49,5 млн кв. м жилья, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. В аналогичном периоде прошлого года, по данным Росстата, было введено 50,3 млн кв. м.

В Focus Technologies подсчитали, что посещаемость магазинов категории DIY в первом квартале этого года была на 1% ниже год к году, а во втором квартале выросла год к году на 3%. Коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников говорит, что потребители активно закупают материалы для ИЖС: вату, экструзию, газобетон, заборы, ограждения. «Возможно, следом будут дорожать и отделочные товары, потому что на рынке также не исключен их дефицит»,— говорит он. В СМПРО заявили, что причин для роста цен в моменте пока не наблюдается.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая