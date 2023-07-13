Дроны запретят как неродные

Участники рынка дронов разошлись в оценках инициативы Минпромторга запретить поставки иностранных аппаратов для госзаказа. Часть из них надеется, что это поможет продвинуть продукцию российских компаний. Другие возражают, что так быстро заместить иностранных поставщиков невозможно, а вкупе с введением балльной системы оценки локализации это отрежет многих игроков от государственных тендеров, чей общий объем, по расчетам властей, составит 200 млрд руб. к 2030 году. В результате инициатива может обернуться поставкой в ведомства и госкомпании «китайских дронов с российскими шильдиками», удорожанием техники и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Производители беспилотной техники разошлись в оценке последствий запрета иностранной техники в госсекторе. Минпромторг осенью планирует ввести «запретные ограничения» закупок иностранных беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках гражданского госзаказа, сообщил 12 июля первый замглавы ведомства Василий Осьмаков. В Минпромторге “Ъ” не ответили.

В апреле первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в этом году объем госзаказа (с учетом госкомпаний) составит 4,4 млрд руб., потенциальный объем на следующие два года — 93 млрд руб., до 2030 года — 200 млрд руб. Крупнейшие госзаказчики — МЧС, Росгвардия, Росреестр, Минпросвещения. С 2018 по 2022 год в РФ заключили почти 2 тыс. госконтрактов на 13 млрд руб. Доля продукции российских изготовителей в гражданском сегменте рынка, как отражено в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, составляет всего 22%. В стратегии предусматривалось, что эта доля в госзаказе вырастет до 60% к 2026 году и 80% к 2030 году в базовом сценарии.

Теперь стратегия будет корректироваться, и часть игроков рынка считает, что у них будет время подготовиться к нововведениям. Учитывая сезонность спроса (зимой дроны мало применяются), у российских производителей есть год, говорит председатель правления ГК «Геоскан» Алексей Семенов: «Для промышленных дронов, которые преимущественно образуют госзаказ, этого срока достаточно». Временные трудности, по его мнению, могут возникнуть в тех отраслях, где применение дронов было запрещено и разработки не велись — например, тяжелые дроны для внесения веществ в сельском хозяйстве. «Но уже с начала года ясно, что запрет будет снят, и наверняка российские компании разрабатывают и эти дроны»,— говорит он.

Несколько компаний в РФ уже работают в этом направлении, говорит глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. По его мнению, протекционизм пойдет на пользу отрасли, как и балльная система оценки локализации. Другие участники отрасли неоднократно подчеркивали, что эта система может стать предлогом для ограничения допуска к госзаказу. «Это планка, до которой предстоит дотянуться, но она достижимая. Против могут выступать лишь поставщики иностранных дронов»,— возражает господин Бабинцев.

Ограничения однозначно пойдут на пользу российским производителям, говорит гендиректор «Клеверкоптера» Сергей Гусев. При этом нужно исключить возможность серого импорта и наклеивание российских «шильдиков» на китайские дроны, подчеркивает он. По его мнению, беспилотники еще «не настолько критическая отрасль экономики, где резкий переход на российский продукт может вызвать потрясения».

Однако многие участники отрасли настроены скептически. Российские компании могут выпускать в достаточном объеме только БАС самолетного типа для мониторинга, которые поставляют ГК «Беспилотные системы» (Supercam), «Геоскан», Zala и другие, отмечает замгендиректора ФИНКО Вадим Кузнецов. Но мультикоптерных БАС для видеосъемки, аэрофотосъемки (АФС), а также агродронов не хватает «как раз из-за сильных иностранных конкурентов — DJI, Autel». Умеренный протекционизм и субсидирование могут стимулировать отечественных производителей, отмечает он, «но резкий запрет приведет к серьезному дефициту и срыву большого количества проектов».

Другие игроки полагают, что недостаток беспилотников возникнет во всех сферах. У российских производителей низкая локализация, напоминает исполнительный директор «Лаборатории будущего», производящей дроны для энергетического комплекса, Алексей Рудаков. Шок может быть по-своему полезен, говорит он, но при этом проблемы глубоко системные, требуют создания целых отраслевых цепочек и серьезных инвестиций: «Пока подобных точек роста мы не наблюдаем».

Исходя из данных об экспорте, удар придется и по дронам для мониторинга и картографирования, полагает гендиректор «Курсира» из НТИ «Аэронет» Виталий Муниров: «В таком объеме наше производство еще не готово это компенсировать».

Ограничения следует вводить постепенно, ведь перед государством стоит задача развить отрасль, а не «приземлить» ее, резко «закрутив гайки», подчеркивает гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. То же, по его мнению, касается и возможных ограничений по степени локализации российских дронов. Иностранные компоненты в той или иной степени применяются в производстве практически всех беспилотников, «проблемы, прежде всего, с производством электрических двигателей, а также в микроэлектронике». Сложностей «почти нет» только с программным обеспечением для дронов, говорит он.

Запрет иностранной техники вкупе с балльной системой приведут к монополизации импорта «крупнейшими избранными» игроками путем признания зарубежных моделей российскими, считает председатель правления ассоциации МалАП Сергей Детенышев. Единственным следствием протекционистских мер он видит удорожание продукции из-за сужения рынка. По его мнению, разработке собственной компонентной базы — от двигателей до навигации — мешают административные и финансовые барьеры, а балльная система не мотивирует к реальному росту локализации.

Айгуль Абдуллина