Дать, но где взять

Реформа инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль для стимулирования капвложений в регионах фактически разделена на два этапа. Пока в правительстве удалось договориться о введении с 2024 года единых по стране правил выдачи таких вычетов бизнесу — полномочия регионов по определению их параметров существенно сокращены, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. Вопрос же о компенсации регионам выпадающих из-за вычетов доходов остается нерешенным. Предложение экономического блока о возмещении таких трат за счет бюджетных кредитов критиковали в Минфине из-за рисков закредитованности регионов — доля бюджетных кредитов в объеме их долга неуклонно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом внес в Госдуму законопроект об унификации правил получения бизнесом инвестиционных налоговых вычетов по региональной части налога на прибыль. Документ является частью реформы неэффективной системы предоставления налоговых льгот в обмен на инвестиции в регионах. Сейчас компании могут уменьшать размер налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет регионов, на сумму до 90% объема инвестиций, но условия по регионам различаются. Предполагалось, что льготы стимулируют модернизацию производств, но значительная часть регионов их не применяла из-за нежелания сокращать налоговые поступления. С 2021 года правительство компенсирует субъектам РФ до двух третей бюджетных потерь при условии внедрения регионального инвестстандарта, но это не привело к значимым результатам: в 2022 году дотацию получили 19 регионов, объем ИНВ составил 27 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 апреля), что не выглядит сопоставимым с потребностями в инвестициях на триллионы.

Первая часть реформы ИНВ — это унификация правил предоставления самого вычета. Внесенный в Госдуму законопроект вводит в Налоговый кодекс отдельное основание предоставления ИНВ — наличие у компании расходов на капвложения по инвестпроектам, которые соответствуют таксономии технологического суверенитета и включены в единый реестр Казначейства. По проектам должны быть заключены инвестсоглашения с регионами о взаимных обязательствах. Инвесторы смогут возместить до 25% расходов на создание, приобретение, модернизацию основных средств. Срок применения ИНВ — не более пяти лет с даты заключения инвестсоглашения, а ставка налога для определения предельного размера ИНВ — не более 10% (сейчас варьируется в пределах региональной части налога на прибыль — от 0 до 17%).

Вычет недоступен участникам соглашений о защите и поощрении капвложений (то есть получателям льгот по другому каналу), а воспользовавшись льготой, компании не смогут применять ИНВ по иным основаниям. Полномочия регионов применительно к ИНВ значительно сокращены: они не могут определять предельные размеры расходов, категории основных средств, устанавливать запрет на перенос ИНВ на следующие налоговые периоды.

Вторая часть реформы — изменение механизма компенсации выпадающих доходов регионов из-за ИНВ — пока уткнулась в разногласия ведомств. В Минэкономики предлагали отказаться от прямых дотаций в пользу долгосрочных стимулирующих бюджетных кредитов. Одна из конструкций предполагала, что регионы будут получать займы под 3%, но до выхода инвестпроекта на бюджетную нейтральность (три-четыре года) ставку компенсирует федеральный бюджет, превращая кредит в беспроцентный, а после запуска проекта регион выплатит долг за счет налоговых поступлений. В Минфине предложения критиковали, отмечая риски закредитованности регионов. «Я просто боюсь того, что мы, предоставляя инфраструктурные кредиты в триллионных объемах, скоро дойдем до того, что у регионов предельный объем долга будет уже пограничный и они не смогут заимствовать на обычные свои бюджетные траты»,— комментировал глава Минфина Антон Силуанов предложение использовать бюджетные кредиты в рамках ИНВ.

По данным Минфина, долг регионов вырос на 12,6% (314 млрд руб.) за 2022 год и еще на 8% (226 млрд руб.) к июню 2023 года и превысил 3 трлн руб. В 2022 году, напомним, центр помог расплатиться регионам с долгами по облигациям и банковским кредитам, вместе с тем процесс замещения коммерческого долга бюджетным подгоняет запуск многочисленных программ кредитования регионов — инфраструктурные кредиты, специальные казначейские и так далее. Если на начало 2022 года бюджетные кредиты составляли 1,4 трлн руб. (55% от всего объема долга), то в январе 2023 года — почти 2 трлн руб. (свыше 70%), а к июню — почти 2,3 трлн руб. (75%).

Краткосрочно выбор между дотациями и кредитами для казны непринципиален, однако вероятность возврата средств в перспективе для дефицитного бюджета может быть более привлекательной. Впрочем, директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина объясняет, что помимо рисков закредитованности бюджетные кредиты с гипотетическим возвратом средств могут быть хуже прямых дотаций, поскольку могут снижать прозрачность распределения финансовых ресурсов, особенно в случае невозможности последующего погашения выданных кредитов и последующего принятия решений о выдаче дотаций регионов.

Обсуждать перспективы замены дотаций на кредиты ведомства напрямую отказались. «Вопрос о предоставлении регионам бюджетных кредитов будет рассмотрен в рамках исполнения решений президента, озвученных на ПМЭФ»,— лишь сообщили в Минэкономики. Владимир Путин тогда, напомним, попросил «подумать» об интересах бизнеса и сбалансированности региональных бюджетов.

Диана Галиева