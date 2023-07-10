Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дать, но где взять

Белый дом согласовал возврат инвесторам большей части налога на прибыль, но не решил откуда

Реформа инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль для стимулирования капвложений в регионах фактически разделена на два этапа. Пока в правительстве удалось договориться о введении с 2024 года единых по стране правил выдачи таких вычетов бизнесу — полномочия регионов по определению их параметров существенно сокращены, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. Вопрос же о компенсации регионам выпадающих из-за вычетов доходов остается нерешенным. Предложение экономического блока о возмещении таких трат за счет бюджетных кредитов критиковали в Минфине из-за рисков закредитованности регионов — доля бюджетных кредитов в объеме их долга неуклонно растет.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом внес в Госдуму законопроект об унификации правил получения бизнесом инвестиционных налоговых вычетов по региональной части налога на прибыль. Документ является частью реформы неэффективной системы предоставления налоговых льгот в обмен на инвестиции в регионах. Сейчас компании могут уменьшать размер налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет регионов, на сумму до 90% объема инвестиций, но условия по регионам различаются. Предполагалось, что льготы стимулируют модернизацию производств, но значительная часть регионов их не применяла из-за нежелания сокращать налоговые поступления. С 2021 года правительство компенсирует субъектам РФ до двух третей бюджетных потерь при условии внедрения регионального инвестстандарта, но это не привело к значимым результатам: в 2022 году дотацию получили 19 регионов, объем ИНВ составил 27 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 апреля), что не выглядит сопоставимым с потребностями в инвестициях на триллионы.

Первая часть реформы ИНВ — это унификация правил предоставления самого вычета. Внесенный в Госдуму законопроект вводит в Налоговый кодекс отдельное основание предоставления ИНВ — наличие у компании расходов на капвложения по инвестпроектам, которые соответствуют таксономии технологического суверенитета и включены в единый реестр Казначейства. По проектам должны быть заключены инвестсоглашения с регионами о взаимных обязательствах. Инвесторы смогут возместить до 25% расходов на создание, приобретение, модернизацию основных средств. Срок применения ИНВ — не более пяти лет с даты заключения инвестсоглашения, а ставка налога для определения предельного размера ИНВ — не более 10% (сейчас варьируется в пределах региональной части налога на прибыль — от 0 до 17%).

Вычет недоступен участникам соглашений о защите и поощрении капвложений (то есть получателям льгот по другому каналу), а воспользовавшись льготой, компании не смогут применять ИНВ по иным основаниям. Полномочия регионов применительно к ИНВ значительно сокращены: они не могут определять предельные размеры расходов, категории основных средств, устанавливать запрет на перенос ИНВ на следующие налоговые периоды.

Вторая часть реформы — изменение механизма компенсации выпадающих доходов регионов из-за ИНВ — пока уткнулась в разногласия ведомств. В Минэкономики предлагали отказаться от прямых дотаций в пользу долгосрочных стимулирующих бюджетных кредитов. Одна из конструкций предполагала, что регионы будут получать займы под 3%, но до выхода инвестпроекта на бюджетную нейтральность (три-четыре года) ставку компенсирует федеральный бюджет, превращая кредит в беспроцентный, а после запуска проекта регион выплатит долг за счет налоговых поступлений. В Минфине предложения критиковали, отмечая риски закредитованности регионов. «Я просто боюсь того, что мы, предоставляя инфраструктурные кредиты в триллионных объемах, скоро дойдем до того, что у регионов предельный объем долга будет уже пограничный и они не смогут заимствовать на обычные свои бюджетные траты»,— комментировал глава Минфина Антон Силуанов предложение использовать бюджетные кредиты в рамках ИНВ.

По данным Минфина, долг регионов вырос на 12,6% (314 млрд руб.) за 2022 год и еще на 8% (226 млрд руб.) к июню 2023 года и превысил 3 трлн руб. В 2022 году, напомним, центр помог расплатиться регионам с долгами по облигациям и банковским кредитам, вместе с тем процесс замещения коммерческого долга бюджетным подгоняет запуск многочисленных программ кредитования регионов — инфраструктурные кредиты, специальные казначейские и так далее. Если на начало 2022 года бюджетные кредиты составляли 1,4 трлн руб. (55% от всего объема долга), то в январе 2023 года — почти 2 трлн руб. (свыше 70%), а к июню — почти 2,3 трлн руб. (75%).

Краткосрочно выбор между дотациями и кредитами для казны непринципиален, однако вероятность возврата средств в перспективе для дефицитного бюджета может быть более привлекательной. Впрочем, директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина объясняет, что помимо рисков закредитованности бюджетные кредиты с гипотетическим возвратом средств могут быть хуже прямых дотаций, поскольку могут снижать прозрачность распределения финансовых ресурсов, особенно в случае невозможности последующего погашения выданных кредитов и последующего принятия решений о выдаче дотаций регионов.

Обсуждать перспективы замены дотаций на кредиты ведомства напрямую отказались. «Вопрос о предоставлении регионам бюджетных кредитов будет рассмотрен в рамках исполнения решений президента, озвученных на ПМЭФ»,— лишь сообщили в Минэкономики. Владимир Путин тогда, напомним, попросил «подумать» об интересах бизнеса и сбалансированности региональных бюджетов.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...