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Коммерсантъ FM
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От Mars отлетел президент

Компания сменила главу кондитерского направления в России

Американская Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России. Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии. Фундаментальных сложностей для нового руководителя и бизнеса компании эксперты не видят, но отмечают, что «в моменте Mars испытывает политическое давление».

Махер Батруни

Махер Батруни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Махер Батруни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президентом российского подразделения американской Mars ООО «Марс» 11 июля стал Михаил Базанов, следует из данных ЕГРЮЛ. На этой должности он сменил Махера Батруни, который в 2013–2017 годах был гендиректором Wrigley в России, затем возглавил объединенный сегмент Mars Wrigley Confectionery и стал президентом ООО «Марс». Михаил Базанов, следует из данных в Linkedin, c 2016 года руководил бизнесом Mars в странах Центральной Азии, Кавказа, Белоруссии и Турции со штаб-квартирой в Казахстане.

В российском Mars заявили “Ъ”, что в рамках процесса развития талантов и преемственности Махер Батруни перешел на новую роль внутри компании, а Михаил Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс». Пост второго президента с 2015 года занимает Валерий Щапов, руководящий Mars Petcare в России. По данным Linkedin, господин Батруни сейчас работает вице-президентом Mars с локацией в Дубае.

Михаил Базанов

Михаил Базанов

Фото: Mars Kazakhstan

Михаил Базанов

Фото: Mars Kazakhstan

Mars — один из основных производителей кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas. В России управляет десятью фабриками. В 2022 году выручка ООО «Марс» выросла на 13,5%, до 176,5 млрд руб., чистая прибыль была 27,2 млрд руб.

Партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова говорит, что для транснациональных компаний типична ротация кадров среди подразделений, а также закрытие позиций внутренним резервом. «Это скорее закономерность, не связанная с внешними событиями»,— считает она. По словам госпожи Спасеновой, основные вызовы для нового президента будут в выстраивании отношений с местным топ-менеджментом, а также в налаживании деловых контактов с ключевыми партнерами в стране. Михаил Базанов ранее работал в российском Mars, потому его адаптация должна быть быстрой и безболезненной, добавляет эксперт.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что основные сложности, которые могли быть у нового руководителя на российском рынке, местные игроки прошли в 2022 году. Это перестройка логистики, поиск новых каналов поставки сырья и т. д., указывает он. Mars, к примеру, сокращала ассортимент Orbit из-за проблем с ингредиентами и логистических изменений (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

Mars после начала военных действий на Украине объявила об остановке рекламы, новых инвестиций, а также экспорта из России. Но после февраля 2022 года российская продукция в любом случае стала менее конкурентной на многих иностранных рынках из-за удорожания логистики, отмечает источник “Ъ”. А на российском рынке позиции крупнейших производителей кондитерских изделий укрепляются, несмотря на открывшиеся возможности перед небольшими игроками, отмечали в NielsenIQ. По данным аналитиков, в 2022 году пять крупнейших компаний увеличили продажи на 19,2% в офлайн-рознице против роста на 9,3% годом ранее.

В прошлую пятницу ТАСС сообщал, что прокуратура Подмосковья начала проверку российского подразделения Mars на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов. В среду в ведомстве на вопросы “Ъ” не ответили. Близкий к Mars источник “Ъ” говорит, что подразделение компании продолжает работу в России в штатном режиме в полном соответствии с законодательством.

Анатолий Костырев

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