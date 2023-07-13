Молодежи помогут материально

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» готовится подвести итоги конкурса «Гранты первых». В его рамках 2 млрд руб. будут распределены между проектами, ориентированными на детей, родителей и педагогов. Заявки на участие подали почти 5 тыс. организаций — школы, колледжи, молодежные НКО, культурно-досуговые центры и т. п. Максимальная сумма, на которую может рассчитывать участник,— 15 млн руб. К 31 июля грантополучателей определит отраслевой совет: каждую заявку на соответствие девяти критериям будут оценивать как минимум три эксперта. Последние, среди прочего, намерены обращать внимание на патриотическую направленность проектов и их поддержку органами власти.

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Прикреплению экспертов к заявкам РДДМ посвятило 12 июля специальную презентацию. На большой экран вывели интерфейс «рандомайзера», который, по заверению организаторов, в случайном порядке определил для каждой заявки собственное экспертное «жюри». Представители РДДМ сообщили “Ъ”, что общий пул из 700 экспертов собрали без особых сложностей: представители отраслевых структур, НКО, государственных и даже частных компаний откликались на приглашения весьма охотно, несмотря на отсутствие прямой мотивации.

Глава правления «Движения первых» Григорий Гуров назвал «Гранты первых» уникальным проектом, поскольку он работает с заявками практически любых юридических лиц: «Могут подаваться казенные учреждения, любые коммерческие, некоммерческие юридические лица». Настолько высокой активности (было получено более 4,9 тыс. заявок) организаторы, по признанию господина Гурова, не ожидали. В общей сложности грантополучатели претендуют на 7 млрд руб., из которых РДДМ пока готово разыграть только 2 млрд. «Для нас с экспертами очень важно из этого многообразия выбрать лучшие проекты, которые будут поддержаны и реализованы»,— указал Григорий Гуров.

Самыми активными участниками конкурса стали школы, колледжи и вузы. Помимо них заявились дома культуры и творчества, детские лагеря, библиотеки и музеи, спортклубы, центры профориентации и молодежные НКО. «Проекты разные,— описал участников господин Гуров.— От (разовых.— “Ъ”) событий и мероприятий до работы клубов научно-технического творчества». В топ-10 представленных на презентации проектов вошли фестивали детского творчества, школьные театры, профориентационные марафоны, конкурсы по робототехнике, проекты по оказанию первой помощи, туристические походы (желание привлечь туристов глава РДДМ подчеркнул особо).

Заявки подавались по 12 направлениям. Самыми популярными треками стали культура и искусство (635 заявок), образование и знания (543), патриотизм и историческая память (533). Аутсайдеры — дипломатия и международные отношения (58 заявок), экология (120), наука и технологии (175). Среди основных критериев, на которые будут ориентироваться эксперты при оценке,— квалификация участника, оригинальность и инновационность, социальная значимость, взаимодействие с органами власти разных уровней (рекомендательные письма от них увеличат шансы на победу) и объем средств, получаемых из других источников. «Для нас важно, если проект реализуется где-то в регионе, чтобы о нем знали такие же организации, которые работают рядом, школы, педагоги, родители и СМИ,— пояснил Григорий Гуров.— Проект не может быть реализован, когда есть отчет, но о нем никто не знает». В 2024 году, по его словам, добавится еще один критерий — участие в прошлогоднем конкурсе. Отбор участников на новую грантовую программу РДДМ рассчитывает запустить с начала следующего года.

Приглашенные эксперты особо подчеркивали значимость конкурса в связи с возможностью профинансировать региональные и муниципальные проекты. «Для нас важно уйти в регионы, города, муниципалитеты, села, деревни»,— отметила омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Упоминалась и важность патриотического содержания заявок. «В первую очередь будем акцент делать на те работы, которые максимально продвинуты в идеологическом смысле»,— сообщил гендиректор АНО «Команда» Дмитрий Бархатов, оговорившись, впрочем, что патриотизм начинается с любви к малой родине.

Понаблюдать за прикреплением экспертов к заявкам РДДМ пригласило участников конкурса из числа представителей волонтерских центров («Волонтеры Подмосковья»), системных объединений учащейся молодежи (ассоциация «Содружество»), спортсменов (Студенческая лига самбо), деятелей культуры (культурный центр «Вдохновение») и борцов за общественную безопасность («Юные инспекторы движения»). Они же завизировали итоговый протокол, определивший принадлежность конкретного арбитра каждому конкурсанту. Работу по оценке заявок эксперты завершат к 31 июля.

Григорий Лейба