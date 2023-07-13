Теперь раскаиваться можно

Суд арестовал гражданина Украины и России, известного каратиста Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого — бывшего командира подлодки «Краснодар», занимавшегося мобилизацией в краевом центре. По версии подозреваемого, он убил подводника за то, что тот «стрелял ракетами по украинским городам». Связь со спецслужбами Украины Сергей Денисенко отрицал, но при этом не сообщил, откуда у него пистолет и данные о жертве. Родители капитана отмечают, что тот в СВО не участвовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Денисенко в суде связь со спецслужбами Украины отрицал и сказал, что раскаивается в совершенном убийстве

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ Сергей Денисенко в суде связь со спецслужбами Украины отрицал и сказал, что раскаивается в совершенном убийстве

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

В здании Первомайского райсуда Краснодара к началу заседания по избранию меры пресечения Сергею Денисенко были усилены меры безопасности: фигуранта охраняли шестеро спецназовцев в касках, бронежилетах и с автоматами, а также трое сотрудников МВД. Сергей Денисенко сидел в «аквариуме» ни на кого не глядя. При этом сам он выглядел спокойным, но как будто расстроенным.

Судья Виктория Глущенко разрешила журналистам присутствовать только на той части заседания, где оглашается вводно-резолютивная часть судебного акта об избрании меры пресечения. По этой причине данные о том, какими доказательствами следствие подкрепило ходатайство об аресте, остались неизвестны.

Когда после заседания журналистам разрешили пообщаться с фигурантом, в его интонациях прозвучала обида:

«Приезжайте в наши города и вы поймете, почему я это сделал»,— сказал Сергей Денисенко, опустив голову.

По словам подозреваемого, он убил бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, потому что подводник «стрелял ракетами по украинским городам». О том, что капитан второго ранга Ржицкий ушел в запас до начала СВО, Сергей Денисенко не знал.

Следует отметить, что запрещенный в России сайт «Миротворец» еще в 2014 году внес Станислава Ржицкого в списки «врагов Украины» как офицера ВМФ, который командовал подводными лодками Черноморского флота «Алроса» и «Краснодар». В ходе военной операции в Сирии господин Ржицкий несколько раз рассказывал в СМИ о боевых походах подводных лодок и о запусках ракет «Кинжал» по позициям боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Возможно, именно по этой причине украинские медиа связали Станислава Ржицкого с событиями лета 2022 года, когда по объектам в Виннице был нанесен удар, предположительно, ракетами. В свою очередь, родители Станислава Ржицкого сообщили журналистам, что капитан второго ранга написал рапорт об уходе в запас еще в 2021 году, оформление документов заняло длительное время, а осенью 2022 года бывший военный моряк уже работал в мэрии Краснодара на должности заместителя начальника отдела по мобилизационной работе.

Арестованный Денисенко между тем сказал, что он признает вину и раскаивается в убийстве, «потому что смерть каждого человека — это трагедия».

На вопрос “Ъ” о том, связан ли он с украинскими спецслужбами, фигурант ответил отрицательно.

Вопросы журналистов о том, были ли у него сообщники, где он взял пистолет и как узнал место жительства и маршруты передвижения жертвы, остались без ответов — Сергей Денисенко каждый раз повторял «без комментариев». Единственное, что подозреваемый согласился уточнить,— это тот факт, что он следил за Станиславом Ржицким в течение нескольких дней.

Суд ожидаемо удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Денисенко до 10 сентября. Из оглашенного судебного акта следовало, что подозреваемый является гражданином Украины и России, он зарегистрирован в Белгороде, временно проживал в Туапсе. У Сергея Денисенко шестеро детей, в том числе двое несовершеннолетних. По данным следствия, застрелив 10 июля капитана Ржицкого, Сергей Денисенко планировал скрыться: им были приобретены авиабилеты в Турцию, а оттуда в Швейцарию, где проживает его бывшая жена. Адвокат подозреваемого от комментариев воздержался.

Анна Перова, Краснодар