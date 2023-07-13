Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теперь раскаиваться можно

Украинский каратист объяснил в суде, за что застрелил командира подлодки

Суд арестовал гражданина Украины и России, известного каратиста Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого — бывшего командира подлодки «Краснодар», занимавшегося мобилизацией в краевом центре. По версии подозреваемого, он убил подводника за то, что тот «стрелял ракетами по украинским городам». Связь со спецслужбами Украины Сергей Денисенко отрицал, но при этом не сообщил, откуда у него пистолет и данные о жертве. Родители капитана отмечают, что тот в СВО не участвовал.

Сергей Денисенко в суде связь со спецслужбами Украины отрицал и сказал, что раскаивается в совершенном убийстве

Сергей Денисенко в суде связь со спецслужбами Украины отрицал и сказал, что раскаивается в совершенном убийстве

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

Сергей Денисенко в суде связь со спецслужбами Украины отрицал и сказал, что раскаивается в совершенном убийстве

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

В здании Первомайского райсуда Краснодара к началу заседания по избранию меры пресечения Сергею Денисенко были усилены меры безопасности: фигуранта охраняли шестеро спецназовцев в касках, бронежилетах и с автоматами, а также трое сотрудников МВД. Сергей Денисенко сидел в «аквариуме» ни на кого не глядя. При этом сам он выглядел спокойным, но как будто расстроенным.

Судья Виктория Глущенко разрешила журналистам присутствовать только на той части заседания, где оглашается вводно-резолютивная часть судебного акта об избрании меры пресечения. По этой причине данные о том, какими доказательствами следствие подкрепило ходатайство об аресте, остались неизвестны.

Когда после заседания журналистам разрешили пообщаться с фигурантом, в его интонациях прозвучала обида:

«Приезжайте в наши города и вы поймете, почему я это сделал»,— сказал Сергей Денисенко, опустив голову.

По словам подозреваемого, он убил бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, потому что подводник «стрелял ракетами по украинским городам». О том, что капитан второго ранга Ржицкий ушел в запас до начала СВО, Сергей Денисенко не знал.

Чем известен капитан второго ранга Станислав Ржицкий

Читать далее

Следует отметить, что запрещенный в России сайт «Миротворец» еще в 2014 году внес Станислава Ржицкого в списки «врагов Украины» как офицера ВМФ, который командовал подводными лодками Черноморского флота «Алроса» и «Краснодар». В ходе военной операции в Сирии господин Ржицкий несколько раз рассказывал в СМИ о боевых походах подводных лодок и о запусках ракет «Кинжал» по позициям боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Возможно, именно по этой причине украинские медиа связали Станислава Ржицкого с событиями лета 2022 года, когда по объектам в Виннице был нанесен удар, предположительно, ракетами. В свою очередь, родители Станислава Ржицкого сообщили журналистам, что капитан второго ранга написал рапорт об уходе в запас еще в 2021 году, оформление документов заняло длительное время, а осенью 2022 года бывший военный моряк уже работал в мэрии Краснодара на должности заместителя начальника отдела по мобилизационной работе.

Арестованный Денисенко между тем сказал, что он признает вину и раскаивается в убийстве, «потому что смерть каждого человека — это трагедия».

На вопрос “Ъ” о том, связан ли он с украинскими спецслужбами, фигурант ответил отрицательно.

Вопросы журналистов о том, были ли у него сообщники, где он взял пистолет и как узнал место жительства и маршруты передвижения жертвы, остались без ответов — Сергей Денисенко каждый раз повторял «без комментариев». Единственное, что подозреваемый согласился уточнить,— это тот факт, что он следил за Станиславом Ржицким в течение нескольких дней.

Суд ожидаемо удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Денисенко до 10 сентября. Из оглашенного судебного акта следовало, что подозреваемый является гражданином Украины и России, он зарегистрирован в Белгороде, временно проживал в Туапсе. У Сергея Денисенко шестеро детей, в том числе двое несовершеннолетних. По данным следствия, застрелив 10 июля капитана Ржицкого, Сергей Денисенко планировал скрыться: им были приобретены авиабилеты в Турцию, а оттуда в Швейцарию, где проживает его бывшая жена. Адвокат подозреваемого от комментариев воздержался.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...