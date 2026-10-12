Импорт растет параллельно с экспортом
Мониторинг мировой экономики
13.10.2026, 01:45
Внешнеторговый оборот России в январе—августе увеличился на 13,8% год к году, до $505,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт вырос на 14,2%, до $304,2 млрд, импорт — на 13,1%, до $201,3 млрд. В результате положительное сальдо внешней торговли достигло $102,9 млрд против $88,4 млрд годом ранее, увеличившись на 16,4%.
Прирост внешней торговли РФ обеспечили в основном страны Азии: товарооборот с ними увеличился на 18,1%, до $381,8 млрд. Причем российские поставки в азиатские страны росли быстрее встречных: экспорт увеличился на 19,1%, до $244 млрд, импорт — на 16,3%, до $137,8 млрд.
Крупнейшим торговым партнером России по-прежнему остается Китай. Российская статистика по странам закрыта. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—августе товарооборот двух стран вырос на 28,4% год к году, до $185 млрд. Пекин наращивает закупки минеральных продуктов и сельхозпродукции, а Москва увеличивает импорт китайской высокотехнологичной продукции. Растет также товарооборот с Индией (в январе—июле — на 24%).
Российский экспорт в европейские страны продолжает сокращаться. По итогам восьми месяцев — на 1,1%, до $38,6 млрд. Отчасти такая динамика связана со снижением поставок удобрений в страны Евросоюза: за январь—июль экспорт упал в 3,7 раза год к году, до €329,5 млн.
Импорт из европейских стран, напротив, увеличился на 8,3%, до $49,8 млрд. Динамика необязательно указывает на рост закупок непосредственно в ЕС: в статистике ФТС к Европе относится и Белоруссия. При этом по отдельным категориям товаров поставки из самого Евросоюза также продолжают расти. В частности, это касается фармацевтической продукции, не затронутой санкциями.
Что касается товарной структуры торговли, то основную часть прироста экспортной выручки России обеспечили поставки минеральных продуктов, прежде всего нефти и газа (плюс 14,5% год к году, до $170,6 млрд), металлов и изделий из них (плюс 22,2%, до $55,6 млрд), а также продовольствия и сельхозсырья (плюс 20,1%, до $28,6 млрд). В импорт наибольший вклад внесли машины, оборудование, транспортные средства и другие товары, которые ФТС учитывает в одной категории. Их закупки увеличились на 15,2%, до $97,7 млрд. Помимо этого, увеличился ввоз химической продукции — на 10,8%, до $39,8 млрд, и продовольствия — на 4,8%, до $29,1 млрд.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 2