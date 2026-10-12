Импорт растет параллельно с экспортом

Что касается товарной структуры торговли, то основную часть прироста экспортной выручки России обеспечили поставки минеральных продуктов, прежде всего нефти и газа (плюс 14,5% год к году, до $170,6 млрд), металлов и изделий из них (плюс 22,2%, до $55,6 млрд), а также продовольствия и сельхозсырья (плюс 20,1%, до $28,6 млрд). В импорт наибольший вклад внесли машины, оборудование, транспортные средства и другие товары, которые ФТС учитывает в одной категории. Их закупки увеличились на 15,2%, до $97,7 млрд. Помимо этого, увеличился ввоз химической продукции — на 10,8%, до $39,8 млрд, и продовольствия — на 4,8%, до $29,1 млрд.