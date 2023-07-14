Лучшие фото недели

Саммит НАТО, Форум будущих технологий в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вильнюс. Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции глав стран G7 в рамках саммита НАТО Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Москва. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Центре международной торговли Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Витебск, Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Москва. Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Жуковский, Россия. Спортсменка Наталья Кузовкина в финале Кубка России по легкой атлетике-2023 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волгоградская область, Россия. Уборка пшеницы Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Вильнюс. Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции глав стран G7 в рамках саммита НАТО Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Москва. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Центре международной торговли Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Витебск, Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Москва. Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы России Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Жуковский, Россия. Спортсменка Наталья Кузовкина в финале Кубка России по легкой атлетике-2023 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волгоградская область, Россия. Уборка пшеницы Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото