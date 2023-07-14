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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 10–14 июля

Саммит НАТО, Форум будущих технологий в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Вильнюс. Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции глав стран G7 в рамках саммита НАТО

Вильнюс. Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции глав стран G7 в рамках саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Центре международной торговли

Москва. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Центре международной торговли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Витебск, Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы России

Москва. Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жуковский, Россия. Спортсменка Наталья Кузовкина в финале Кубка России по легкой атлетике-2023

Жуковский, Россия. Спортсменка Наталья Кузовкина в финале Кубка России по легкой атлетике-2023

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волгоградская область, Россия. Уборка пшеницы

Волгоградская область, Россия. Уборка пшеницы

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Вильнюс. Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции глав стран G7 в рамках саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Центре международной торговли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жуковский, Россия. Спортсменка Наталья Кузовкина в финале Кубка России по легкой атлетике-2023

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волгоградская область, Россия. Уборка пшеницы

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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