Госдума единогласно приняла закон о запрете смены пола

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете смены пола. За проголосовали все 386 присутствующих депутатов.

Принятый закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий. Уже сменившим пол гражданам будет запрещено усыновлять детей, а их брак будет аннулирован. Также трансгендеры не смогут быть их опекунами или попечителями.

«Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние десять лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 года) 1 млн 640 тыс., среди которых 1 млн 300 тыс. взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13–17 лет). Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации»,— прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Госдума приняла закон о запрете смены пола по собственному желанию в первом чтении 14 июня. Документ внесли в Госдуму депутаты всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Он заявлял, что авторы документа таким образом хотят уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности», число трансгендеров среди подростков «уже в три раза больше», чем среди взрослых, а количество детей, получающих гормональную терапию, «выросло за пять лет более чем в два раза».

Источники «Ъ» в Госдуме говорили, что законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии. По данным МВД, которые приводятся в тексте инициативы, с 2016 по 2022 год за заменой паспорта гражданина РФ по основанию «изменение пола» обратилось 2990 человек, в 2016 году таких было только 142, а в 2022 году — 996.

По информации «Ъ», накануне второго чтения документа юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект. Они указывали, что эти поправки нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию», и попросили снять документ с рассмотрения. В свою очередь, в Кремле отказывались комментировать законопроект, сославшись на то, что в тот момент он еще проходил экспертные обсуждения в парламенте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума твердо стоит на полу».