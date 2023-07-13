Грантовитая плата

Сотрудники СКР и ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина. Незаконное вознаграждение, предположительно полученное от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, по некоторым данным, составило всего 3,5 млн руб. Обоих фигурантов СКР хотел поместить в СИЗО, но суд ограничился в их отношении домашними арестами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вместо СИЗО Максим Паршин отправился под арест домой Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Глава ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов Фото: Пресс-служба Басманного суда Следующая фотография 1 / 2 Вместо СИЗО Максим Паршин отправился под арест домой Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Глава ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов Фото: Пресс-служба Басманного суда

Ходатайства главного следственного управления СКР об арестах подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и ее даче (ч. 5 ст. 291 УК) Максима Паршина и Александра Моносова дежурная судья Басманного райсуда Елена Ленская рассмотрела поздним вечером. Связано это было с задержкой в доставке подозреваемых. Когда следователи и сотрудники ФСБ на минивэне привезли фигурантов, суд уже закрылся для публики, а в арестантской стояла очередь: своей участи ждали трое участников другого коррупционного дела — о даче и получении взяток в одном из военных лесничеств.

Требование СКР об отправке в СИЗО господина Моносова, который признал вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами, судья отклонила, ограничившись в его отношении домашним арестом на два месяца, до 12 сентября. Фигуранту было запрещено использовать все средства связи и интернет, а в пятницу сотрудники УФСИН по Москве для контроля за его перемещениями наденут на подозреваемого электронный браслет. Чуть позже было отклонено и ходатайство о заключении в СИЗО Максима Паршина. Вместо СИЗО «Лефортово» или «Матросская Тишина» замминистра был возвращен домой, где будет находиться в период расследования.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила “Ъ” задержание замминистра Паршина, который «подозревается в совершении коррупционного преступления», но подробности дела не привела, сославшись на интересы следствия.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что господин Паршин был задержан с поличным в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб. Незаконное вознаграждение, по версии депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.

В Минцифры сообщали, что сотрудничают со следствием. Министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

При этом во внутреннем чате министерства появилось сообщение от руководства, в котором призывалось всех сотрудников сохранять спокойствие и выдержку и выражалась надежда, что инцидент не скажется на работе: «Исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться, и даже это событие не перечеркнет этих результатов».

Максим Паршин, выпускник МГУ из подмосковных Мытищ, отвечал за развитие электронных госуслуг в Министерстве экономического развития. В 2013 году его назначили замгендиректора «Почты России». В 2014–2015 годах он являлся заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, а в августе 2018 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев назначил господина Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. В этой должности господин Паршин курировал проекты по развитию отрасли информационных технологий, экономики и финансов, развитие цифровых компетенций и образования и др. С 2022 года господин Паршин контролировал работу индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки программного обеспечения. В обе структуры входили представители профильных IT-компаний. Эти органы занимаются определением приоритетных направлений импортозамещения общесистемного и промышленного ПО.

«История (со взяткой.— “Ъ”) выглядит странно: Паршин никак не мог влиять на распределение грантов. Дело в том, что их распределяет Российский фонд развития информационных технологий, в котором есть своя сложная, многоступенчатая процедура выделения средств. Было бы странно, если бы замминистра пришел и сказал, кому давать гранты, а кому нет»,— сказал “Ъ” топ-менеджер IT-компании, близкий к Минцифры.

«Я вообще сомневаюсь в этой истории: зачем ему брать маленькую взятку, ради чего? Он вполне обеспеченный чиновник»,— поделился сомнениями с “Ъ” источник в софтверной ассоциации.

С другой стороны, по данным источника, близкого к следствию, господин Паршин частично согласился с обвинением.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО БФТ, которое возглавляет предполагаемый взяткодатель Александр Моносов, было учреждено в 2007 году, компания разрабатывает IT-решения для государственного сектора: по итогам 2022 года компания выиграла 81 госконтракт на 8,7 млрд руб., за шесть месяцев 2023-го — 23 контракта на 1,6 млрд руб. Сейчас компания через ООО «БФТ Холдинг» на 50,01% принадлежит АО «РТ Лабс» (структура «Ростелекома») и на 49,99% через цепочку юрлиц — Александру Моносову.

Пресс-служба «Ростелекома» в настоящее время не располагает информацией о следственных действиях в отношении руководителя дочерней компании. Правоохранительные органы в компанию не обращались.

Николай Сергеев, Никита Королев, Тимофей Корнев