Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море
13.10.2026, 02:39
Болгария запросила техническую помощь у Евросоюза и НАТО в расследовании атак БПЛА на два торговых судна в Черном море. Информация опубликована на сайте правительства страны.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев направил соответствующие обращения председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Марку Рютте. Он призвал рассмотреть вопрос в приоритетном порядке.
Власти сообщили об атаке на суда Alfa Watan и Able в исключительной экономической зоне страны 6 октября. Они шли под флагами Того и Палау соответственно. Alfa Watan затонуло в 70 морских милях к востоку от города Бяла. Судьба Able неизвестна: данных о том, затонуло ли оно или дрейфует, нет.