Северодраматический альянс

Встреча лидеров стран НАТО в Вильнюсе с первых минут была обречена на бурные дискуссии. Перед главами государств и правительств альянса стояла сложная задача не просто поддержать Украину в конфликте с Россией, но и обозначить перед ней евроатлантические перспективы. С одной стороны, союзники хотели послать Киеву четкий сигнал, что его будущее связано с НАТО, с другой — часть из них упорно не хотела давать каких-либо железных гарантий по членству. В МИД РФ на этом фоне констатировали, что «саммит начался, уже провалившись». А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил: «вполне вероятно», что Украину никогда не позовут в НАТО, но «реалисты в альянсе» пока боятся сказать об этом вслух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены НАТО (на фото: генсек Йенс Столтенберг) на саммите всячески демонстрируют, что «будущее Киева — в альянсе», но от какой-либо конкретики воздерживаются

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Члены НАТО (на фото: генсек Йенс Столтенберг) на саммите всячески демонстрируют, что «будущее Киева — в альянсе», но от какой-либо конкретики воздерживаются

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В повестке саммита НАТО оказалось множество вопросов, но ключевыми, конечно, оказались следующие: как помочь Украине здесь и сейчас, а также как ее поддержать на перспективу. По первой части особых разногласий не возникало.

Все сходились во мнении, что НАТО должно поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», а потому в первый день встречи, 11 июля, некоторые страны поспешили объявить о новых пакетах военной помощи Украине.

Первым начал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины и единстве НАТО»,— сказал французский лидер. Париж решил передать Киеву ракеты SCALP с дальностью действия более 250 км — аналог Storm Shadow, уже поставляемых Киеву Лондоном. При этом не успел господин Макрон выступить с заявлением, как агентство AFP со ссылкой на источник сообщило: первая партия уже поступила в распоряжение Украины. По данным СМИ, Франция планирует передать Украине 50 единиц SCALP.

На эти новости тут же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, «еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь», однако это «ошибочное решение» в любом случае вынудит РФ «принимать контрмеры».

Впрочем, прояснять и выяснять придется информацию не только о французской поставке. Германия к саммиту припасла пакет помощи для Украины на €700 млн. В него войдут 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. боеприпасов 155 мм, а также 5 тыс. дымовых снарядов. И, судя по настрою союзников, Парижем и Берлином дело не ограничится.

Между тем Украина, конечно, благодарила партнеров за помощь, но и ждала от них других сигналов поддержки.

Владимир Зеленский перед саммитом не скрывал, что в Киеве надеются получить от союзников железные обещания принять Украину в НАТО после окончания конфликта с Россией. Представители страны каждый раз оговаривались, что понимают отсутствие перспектив вступить в альянс в разгар боевых действий, однако, по их мнению, такой шаг в неопределенное будущее стал бы лучшей гарантией безопасности. Украинским властям даже удалось заручиться поддержкой большинства членов блока. Однако ряд государств, включая США и Германию, до сих пор придерживались иного подхода, а именно: говорить о каком-либо гарантированном присоединении к НАТО до завершения конфликта не имеет смысла, да и потенциально опасно.

Тем не менее все изначально были согласны, что Киеву обязательно надо послать сигнал. Поэтому странам-участницам пришлось изрядно постараться, чтобы и нужные формулировки подобрать, и Украину сильно не разочаровать. Так, генсек организации Йенс Столтенберг с утра 11 июля подтвердил решение альянса когда-нибудь в будущем принять Украину по упрощенной процедуре и отменить для нее необходимость выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Без ПДЧ ряды блока недавно пополнила Финляндия и скоро должна пополнить Швеция, которую Турция накануне наконец-то пообещала пропустить в альянс в ближайшее время.

«Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение, что следующим шагом будет ПДЧ. Украина стала намного ближе к НАТО, и я думаю, что пришло время отразить это в решениях альянса. Мы ясно дадим понять, что Украина станет членом НАТО»,— отметил в самом начале саммита господин Столтенберг.

И пока генсек альянса старался снизить напряжение, в западных СМИ появился фрагмент еще не согласованного проекта заявления НАТО по Украине. В нем отсутствовала конкретика по вступлению или хотя бы приглашению в организацию, не были обозначены сроки и лишь указывалось, что будущее Киева — в альянсе. Кроме того, отмечалось, что даже приглашение Украине союзники смогут направить только после того, как они все без исключения констатируют: соответствующие условия уже сложились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (в центре с супругой Еленой) остался недоволен формулировками, которые подготовили к саммиту члены НАТО (справа: президент Литвы Гитанас Науседа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский (в центре с супругой Еленой) остался недоволен формулировками, которые подготовили к саммиту члены НАТО (справа: президент Литвы Гитанас Науседа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Эта новость застала Владимира Зеленского на полпути в Вильнюс. «Хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,— написал украинский лидер в Telegram-канале.— Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, (у Запада.— “Ъ”) остается возможность торговать членством в НАТО на переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор».

Несмотря на явное неудовольствие Киева, союзники в итоге решили не вносить в формулировки серьезных изменений.

Как пояснил на пресс-конференции господин Столтенберг, Украина получит приглашение в НАТО, «когда все союзники согласятся и будут выполнены условия». Вместо этого альянс отменил для Киева ПДЧ, согласовал долгосрочную программу военной помощи на $500 млн в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО, а также запустил Совет Украина—НАТО, первое заседание которого состоится 12 июля при участии господина Зеленского.

По словам господина Столтенберга, такой шаг альянса стоит воспринимать как сильный политический сигнал, которого Украина до этого не получала. И хотя на пресс-конференции он повторил эту мысль несколько раз и, очевидно, был настроен считать принятое решение весьма успешным, собравшиеся в зале журналисты совсем не щадили генсека. Они то и дело задавали Йенсу Столтенбергу вопросы по Украине, ее перспективам и таинственным условиям для приглашения Киева в альянс. Генсек НАТО держался стойко и на все вопросы отвечал, повторяя уже сказанное.

Между тем в согласованном лидерами коммюнике, состоящем из 90 пунктов, были и другие немаловажные элементы.

Примечательно, что по частоте упоминаний в документе Украина (48) даже уступала России (66), а Киев и вовсе «проиграл» Москве со счетом 1:0. Так, среди прочего государства НАТО призвали все страны прекратить оказание какой-либо помощи России, но заявили о желании сохранить каналы связи с Москвой открытыми. По их словам, они хотели бы стабильности и предсказуемости в Евро-Атлантическом регионе, а также между НАТО и РФ. Союзники заверили, что не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для России, правда, и считать ее партнером «в свете враждебной политики» не могут. «Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли полностью соблюдать нормы международного права»,— говорится к коммюнике.

Комментируя происходящее в литовской столице, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала: «Саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе». Затем она прокомментировала положение коммюнике саммита о том, что НАТО не стремится к конфликту с Россией: «Конечно, не стремится. НАТО просто участвует в нем». А на слова господина Столтенберга о том, что «если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять», госпожа Захарова отреагировала коротко: «Фейл-саммит, когда членство не стоит».

Позднее итоги первого дня саммита подвел и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Назвав Украину «страной 404», он отметил: «реалисты в альянсе» понимают, что Киев, «вполне вероятно», никогда не будет в НАТО, но пока боятся это сказать. Задав вопрос о том, что это все означает для Москвы, экс-президент РФ сам же на него и ответил: «Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)».

Алексей Забродин