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Коммерсантъ FM
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Промышленность зовут к станку

Михаил Мишустин потребовал от нее перехода от адаптации к технологическому рывку

Первый день выставки «Иннопром» 2023 года должен был показать, что промышленность в РФ адаптировалась к санкциям и перед ней стоят новые задачи — технологического развития без опоры на импорт. Убедить участников в преодолении санкционных шоков должны были нестандартная для выставки пленарная сессия с участием иностранных министров и возобновившееся после ковида VII Российско-китайское ЭКСПО — иностранные делегации выступали подтверждением успеха в замене ушедших партнеров дружественными. Если до сих пор в них видели способ оперативно залатать бреши российской экономики из-за сорванных поставок и проблем с расчетами, то теперь от партнеров требуют кооперации и совместных инвестпроектов не только в РФ, но и вне ее. Впрочем, говорить об адаптации предприятий и технологическом будущем пока можно только в регуляторном контексте: реальные производства требуют как минимум определенности для наращивания инвестиций.

Михаил Мишустин прилетел на «Иннопром» лично убедиться, насколько раскрутилась промышленность в условиях санкций

Михаил Мишустин прилетел на «Иннопром» лично убедиться, насколько раскрутилась промышленность в условиях санкций

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Мишустин прилетел на «Иннопром» лично убедиться, насколько раскрутилась промышленность в условиях санкций

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин прибыл в понедельник, 10 июля, в Екатеринбург на традиционный смотр достижений российской промышленности — на протяжении 2022 года власти адаптировали старые и запускали новые меры поддержки промсектора, наиболее пострадавшего от санкций из-за российской военной операции на Украине.

На пленарной сессии премьер рассказал, что компании в 2022 году получили 140 млрд руб. льготных займов по программам Фонда развития промышленности для разработки необходимых материалов и комплектующих.

Еще более 150 займов почти на 14 млрд руб. выдано на приобретение и реконструкцию производственных площадей по программе промышленной ипотеки, в рамках кластерной инвестплатформы Минпромторга одобрены 12 проектов на 320 млрд руб. для производства приоритетной продукции (и прорабатываются еще 40 объемом более 1 трлн руб.).

К середине 2023 года меры возымели эффект — по крайней мере так декларировал сам глава правительства: «Страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. При этом в текущем году позитивная динамика ускорилась, и это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления. В марте рост этого показателя составил свыше 1%, в апреле — более 5%, а в мае уже превысил 7% в годовом выражении».

От восстановления работоспособности промышленного сектора премьер перешел к планам: производственной сфере предстоит качественно измениться — нужно снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях.

«Возврата к прежним моделям работы — с опорой на импорт иностранных технологий — уже не будет»,— констатировал он.

Соответственно, и тема «Иннопрома» в 2023 году была заявлена как «Устойчивое производство: стратегии обновления». Однако говорить о полной адаптации российской промышленности к санкциям, вероятно, рано — речь скорее может идти о готовой для этих целей инфраструктуре и регуляторной рамке. Запуск замещающих производств требует времени, продукция — доработки до конкурентоспособного состояния, технологическое же обновление будет стоить денег: в 2023 году необходимо обеспечить не менее 2 трлн руб. инвестиций в приоритетные проекты, а до 2030 года — до 10 трлн руб., но не только денег, а и политической и экономической определенности, до которых пока далеко.

Тем не менее убедить гостей выставки в серьезности намерений должны были малые, но осязаемые успехи в отраслях промышленности: в авиапроме к первому полету готовится широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, на флагмане МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки. «И все идет по плану»,— перечислял успехи Михаил Мишустин. В пользу «новой нормальности» должно было свидетельствовать и многочисленное присутствие иностранных делегаций (хотя перечень стран-участниц сильно изменился). Так, на выставке представлены свыше тысячи компаний из более 35 стран, которые «собрались, чтобы наладить прямые контакты», сообщил премьер. В частности, на площадке проходит и VII Российско-китайское ЭКСПО, где впервые после ковидных ограничений участвуют около 500 компаний из КНР.

Пленарная сессия в этом году также не ограничилась выступлениями Михаила Мишустина и его коллег Романа Головченко и Алихана Смаилова, премьер-министров Белоруссии (страна—партнер выставки) и Казахстана (стал хабом для решения логистических проблем российского бизнеса в 2022 году). К ним впервые присоединились министры из стран Азии и Африки — всего 11 человек, в том числе из Армении, Узбекистана, Таджикистана, Мьянмы, Зимбабве.

Международная пленарка наряду с масштабной выставкой должны были доказать, что РФ сохраняет участие в глобальном рынке, а функции дружественных партнеров расширяются.

Если в 2022 году от них требовалось «помочь» российскому бизнесу решать проблемы с финансовыми расчетами и стабилизировать выпавшие из-за ограничений поставки, то в перспективе от таких стран ждут кооперации и реализации совместных проектов.

В качестве примера участники сессии рассматривали кооперацию с Белоруссией, в рамках которой десятки белорусских заводов изготавливают комплектующие для российских автопроизводителей, а компании в РФ выпускают двигатели для белорусской спецтехники: всего уже утверждены 17 проектов на почти 80 млрд руб. Впрочем, модель «техносуверенитета на двоих» вряд ли тиражируема: ни с кем из участников, кроме Минска, у Москвы нет многолетней истории существования в виде «союзного государства», да и углубление международной кооперации — в том числе с китайскими партнерами — очевидно конфликтует с идеей «технологического суверенитета без импорта».

Диана Галиева, Екатеринбург

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