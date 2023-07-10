Газ просачивается сквозь правила

Введение в России новых правил поставок газа перенесено минимум до 1 марта 2024 года из-за многочисленных противоречий между участниками рынка. Основные разногласия связаны с расходами, которые поставщики, в первую очередь «Газпром», несут на резервирование мощностей для покрытия неравномерного отбора газа потребителями. Поставщики требуют сократить гибкость отбора, увеличить коэффициенты за перерасход газа и ужесточить принцип take-or-pay. Но против выступают энергетики, а промышленные потребители утверждают, что вообще выключены из дискуссии и ожидают существенного роста расходов в том числе из-за взлета цен на электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регуляторы и участники рынка газа второй год не могут разрулить конфликт вокруг правил работы на внутреннем рынке

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Регуляторы и участники рынка газа второй год не могут разрулить конфликт вокруг правил работы на внутреннем рынке

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство перенесло с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года вступление в силу обновленных правил поставки газа на внутреннем рынке. В опубликованном Минэнерго проекте соответствующего постановления причиной называется отсутствие норм по графикам перевода потребителей на резервные виды топлива. Это не первое сдвижение сроков: исходно новый свод правил должен был начать действовать с 1 сентября 2022 года. Он утвержден в ноябре 2021 года и призван сменить правила от 1998 года. Их актуализируют в рамках «регуляторной гильотины».

Новый документ вызвал массу острых разногласий между поставщиками и потребителями, которые до сих пор не урегулированы. Так, Минэнерго предлагает ужесточить условия неравномерности отбора газа внутри месяца: минимальный суточный объем поставки не должен быть более чем на 20% ниже, а максимальный — более чем на 10% выше среднесуточной нормы. Это так называемая гибкость, которая сейчас бесплатна для потребителей, но выливается в дополнительные расходы для поставщиков. «Газпром», следует из свода разногласий (есть у “Ъ”), предлагает сузить коридор до 5%, НОВАТЭК — вести поставки только в пределах среднесуточной нормы, то есть фактически отказаться от коридора. «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) считает, что минимальные суточные отклонения должны быть, наоборот, расширены до 50% и 30% соответственно.

Неравномерность поставки газа по предложенному Минэнерго сценарию не должны оплачивать коммунально-бытовые потребители и генкомпании. Поставщики предлагают сузить эту категорию только до населения и коммунальщиков.

Разногласия сохраняются и вокруг введения принципа take-or-pay («бери или плати») в договоры поставки газа объемом более 500 млн кубометров газа в год, то есть оплаты договорного объема поставки в случае его невыборки вне зависимости от причин.

Недобор предлагается оплачивать в фактическом объеме поставки по цене не ниже договорной. «Газпром» предлагает расширить применение принципа «бери или плати», включив в него договоры объемом до 10 млн кубометров в год, а «Газпром межрегионгаз» предлагает опустить планку до 100 тыс. кубометров. При этом уточняется, что пункт о take-or-pay не будет распространяться на производителей энергии.

Вместе с тем СПЭ все равно предлагает его исключить. В ассоциации “Ъ” пояснили, что сам факт наличия у поставщиков газа подобных инструментов является «тревожным звоночком» для рынка, так как критерии применения условия take-or-pay могут со временем расшириться на остальных потребителей газа вне зависимости от их категории или объема потребления.

Продолжается дискуссия вокруг введения штрафных коэффициентов за перерасход газа. Так, согласно предлагаемым изменениям, если потребитель не согласовал перерасход с поставщиком, то для него будут действовать сезонные повышающие коэффициенты с учетом стоимости транспортировки газа — 1,1 в летний период и 1,5 зимой. А если перерасход газа произошел в период ограниченной поставки, то для потребителей будет действовать коэффициент 2 (сейчас он не предусмотрен).

Спорным остается введение понятия о «мнимых потерях газа», вызванных погрешностью приборов учета только в сторону увеличения, и обязанности покупателей их оплачивать, а также расчета невыборки или перерасхода газа по каждой точке присоединения (сейчас расчет идет по совокупности точек).

В «Газпроме», «Газпром межрегионгазе» и Минэнерго комментариев не предоставили. В НОВАТЭКе “Ъ” сообщили, что считают необходимым «продолжить обсуждение правил поставки газа на площадке Минэнерго». В компании считают целесообразным сохранить действующую редакцию правил, убрав из нее неработающие с 1998 года и избыточные положения, а также «внести изменения, необходимые для реализации плана мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ, то есть принципа take-or-pay».

В СПЭ между тем подчеркивают, что основная задача генерирующих компаний — «полное удовлетворение спроса на электрическую и тепловую энергию в любой период времени», включающая обеспечение готовности выполнения обязательных заданий «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) по поддержанию диспетчерского графика. Разногласия сторон по диапазону неравномерности в первую очередь связаны с применением повышающих (сезонных) коэффициентов за перерасход газа. «В случае нивелирования данного применяемого с 1998 года и в настоящее время экономически необоснованного инструмента существующие разногласия по диапазону неравномерности сами собой отпадут»,— полагают в ассоциации.

По оценкам СПЭ, расчет объема потребленного газа по проектной мощности электростанции в случае неисправности приборов учета при фактическом потреблении газа в объеме 1 млрд кубометров в год может привести к необоснованным финансовым потерям до 50 млн руб. в сутки. Относительно применения повышающих коэффициентов анализ фактической работы теплогенерирующих объектов показал, что средний суточный объем перерасхода от существующего диапазона неравномерности в разрезе отдельных месяцев составил около 8% от годового объема потребления, соответственно, возможная дополнительная стоимость при перерасходах газа может составлять около 200 млн руб. на потреблении в объеме 1 млрд кубометров, добавили в СПЭ.

Многие собеседники “Ъ” в крупных промышленных компаниях опасаются, что большинство предложенных мер увеличит их расходы на газ в случае неравномерной загрузки основного производства вследствие снижения спроса или санкционного давления. Принятие новых правил приведет к «негативному мультипликативному эффекту — росту затрат непосредственно на покупку газа и связанному росту затрат на электроэнергию», полагают энергетики.

В «Сообществе потребителей энергии» (ассоциация крупной промышленности) полагают, что введение новых правил затягивается не для того, чтобы в них что-то улучшить. «В закрытом для промышленных потребителей режиме обсуждаются выгодные только поставщикам газа изменения, которые ухудшат условия ведения бизнеса и ограничат развитие всей экономики»,— подчеркивают в ассоциации.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что правильнее было бы решать вопрос о недоборах и перерасходах газа через рыночные механизмы, чтобы у потребителей была возможность купить недостающий или продать невыбранный газ. Он напоминает, что подобный механизм в сфере транспорта газа — коммерческая балансировка — уже работает.

Татьяна Дятел