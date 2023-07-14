Автомобили с пробегом стабильно разбирают

В июне в РФ было продано 0,5 млн подержанных автомобилей — рынок показывает такой результат второй месяц подряд. Дилеры констатируют, что спрос в сегменте машин с пробегом стабилен, и даже говорят, что такие предложения в нынешних ценовых условиях выглядят привлекательнее новых автомобилей. Впрочем, сделки с б/у машинами в основном приходятся на устаревшие модели, тогда как ликвидные машины до трех лет в дефиците.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в июне вырос на 42,2%, до 501,9 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Продажи в сегменте находятся на такой отметке уже второй месяц подряд, но все еще не превысили результат докризисного декабря 2021 года, когда было продано 513 тыс. подержанных машин.

Спрос на вторичном рынке сейчас стабильный, говорит директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков: «Интерес клиентов к покупке по сравнению с весенним периодом не снижается и показывает рост». В дилерском сегменте основным драйвером стали поставки моделей из-за рубежа — как новых, так и с пробегом, продолжает он. «Новые автомобили обеспечили большое число сделок trade-in, что позволило увеличить складские запасы и быстро их обернуть,— поясняет господин Баскаков.— Автомобили с пробегом, привезенные параллельным импортом, также успешно пошли в продажу».

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль констатирует, что в условиях дефицита новых автомобилей и регулярного роста цен на них россияне все больше интересуются ассортиментом вторичного рынка. Несмотря на то что средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличивается вслед за сегментом новых машин, россиянам по-прежнему выгоднее приобретать машины с пробегом в хорошем техническом состоянии, считает господин Мигаль: «Средняя стоимость нового автомобиля в первом полугодии 2023 года составила 2,68 млн руб., с пробегом — 1,4 млн руб., то есть разница в цене почти в два раза».

Основную долю рынка (21%) продолжает занимать Lada — продажи машин марки выросли на 18,7%, до 106,2 тыс. штук, подсчитал «Автостат» по итогам июня.

Однако из модельного рейтинга заметно, что речь в основном идет об устаревших моделях — Lada 2114 Samara, Lada 2107, Lada 2170 Priora, Lada 4х4 и Lada 2190.

Рынок автомобилей с пробегом формируют в основном машины старше десяти лет, отмечал ранее Сергей Удалов из «Автостата». Это заметно и по самой популярной б/у модели в РФ по итогам июня — Ford Focus. Ее продажи выросли на 42,3%, до 10,6 тыс. штук. Напомним, что последние новые автомобили Ford были проданы еще в 2019 году, когда легковой Ford покинул российский рынок, причем Focus и до этого уже несколько лет не попадал в топ новых продаж (последний раз по итогам 2014 года — 27,9 тыс. проданных машин).

В марочном рейтинге помимо Lada традиционно в топ-5 вошли

Toyota (рост продаж на 56,9%, до 60,3 тыс. штук),

корейские Kia (рост на 44,8%, до 28,7 тыс. штук) и Hyundai (рост на 42,7%, до 28,4 тыс. штук),

а также Nissan (рост на 42,2%, до 26,6 тыс. штук).

По итогам полугодия, по данным «Автостата», рынок б/у автомобилей вырос на 26,6%, почти до 2,8 млн штук.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов говорит, что на рынке присутствует дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (возрастом от одного до четырех лет). Эти модели поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, добавляет он, констатируя, что в России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин.

Сейчас на продажи автомобилей с пробегом влияют несколько факторов — утилизационный сбор и курсы валют, отмечает Владимир Желобов.

Спрос в сегменте в целом снизился на фоне ожиданий роста утилизационного сбора и стоимости автомобилей соответственно, продолжает он. Но в ближайшее время будет краткосрочный всплеск по продажам, так как клиенты захотят купить дорогие автомобили по старым ценам, считает дилер: «После наступит пауза, поскольку покупателям необходимо будет привыкнуть к новым ценам, которые станут существенно выше».

Ольга Никитина