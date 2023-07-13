Украине еще много надо до НАТО

В центре внимания завершившегося в Вильнюсе двухдневного саммита НАТО были перспективы вступления в альянс двух стран — Швеции и Украины. Первая, видимо, станет полноправным членом блока уже в ближайшие месяцы. Вторую в него пока не зовут, ссылаясь на нежелание вступать в прямую конфронтацию с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, покинул Вильнюс не с пустыми руками: его стране обещали дополнительные договоренности в сфере безопасности с государствами G7, поставки новых вооружений и всестороннюю поддержку на пути в альянс. В Кремле напомнили, что власти РФ «очень негативно» относятся к сближению Украины и НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (слева) остается в числе тех лидеров, кто по-прежнему отказывается обнадеживать президента Украины Владимира Зеленского обещаниями скорого присоединения Киева к НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент США Джо Байден (слева) остается в числе тех лидеров, кто по-прежнему отказывается обнадеживать президента Украины Владимира Зеленского обещаниями скорого присоединения Киева к НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Беспрецедентно и абсурдно»

Итоги саммитов НАТО раньше, как правило, были более или менее понятны заранее. Состав участников (включая приглашенных лиц) и программа утверждались задолго до мероприятия, текст совместной декларации согласовывался ближе к делу, но тоже заблаговременно. С вильнюсским саммитом все было иначе, поскольку до последнего не было ясности по двум ключевым вопросам: согласится ли Турция снять свои возражения против вступления Швеции в НАТО и смогут ли страны-члены альянса согласовать формулировки о перспективах присоединения к блоку Украины.

Ответ на первый вопрос прояснился в понедельник вечером, то есть за несколько часов до начала саммита, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент на голосование заявку на вступление Швеции в альянс (см. “Ъ” от 11 июля). По сообщениям турецких СМИ, произойдет это, правда, только в осеннюю сессию меджлиса, но в целом вопрос вроде как можно считать решенным.

Над формулировками по Украине же члены НАТО работали до последнего момента, и в итоге все равно недовольны остались многие. Прежде всего — власти самой Украины.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (в НАТО.— “Ъ”), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,— прокомментировал проект итоговой декларации саммита президент Владимир Зеленский по пути в Вильнюс.— Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией».

«Политика эмоционального шантажа» (именно так охарактеризовал в среду, 12 июля, действия властей Украины бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович) вызвала недоумение у некоторых партнеров Киева. Так, газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что члены делегации США в Вильнюсе «были в ярости» из-за заявлений украинского президента. Публично критиковать Владимира Зеленского за его выпад американцы, однако, не стали. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности США Аманда Слоат попыталась сгладить углы, заявив, что итоговая декларация НАТО «действительно стала беспрецедентной, но в хорошем смысле». «Все страны-члены альянса собрались и достигли соглашения, направив очень сильный позитивный сигнал Украине»,— сказала она на брифинге.

Единственным, кто позволил себе немного критики в адрес Киева, стал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что Украина могла бы демонстрировать больше благодарности за поставки ей вооружений со стороны стран НАТО.

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности»,— сказал он в ходе одного из допмероприятий саммита, напомнив, что страны передают Украине собственные запасы оружия. По словам Бена Уоллеса, в ходе его прошлогоднего визита в Киев его украинские собеседники вручили ему список необходимых им вооружений. «Но, знаете ли, мы не Amazon»,— заявил он.

Как бы то ни было, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN 12 июля назвал главную причину, почему Украину пока не зовут в альянс. «Почему НАТО, в том числе США, каждый из 31 члена не были готовы принять Украину в НАТО на этом саммите? Причина ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией, что США будут в состоянии войны с Россией»,— заявил он. Представитель Белого дома также добавил, что страны-кандидаты на вступление в НАТО «должны отвечать определенным требованиям в вопросе демократических реформ». «Это касается и Украины»,— отметил он, заверив, что США и их партнеры по альянсу помогут Киеву на этом пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что «всегда был благодарен» членам НАТО за ту поддержку, которую они оказывают Киеву

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что «всегда был благодарен» членам НАТО за ту поддержку, которую они оказывают Киеву

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Остыть и посмотреть на весь пакет»

Будучи уже в Вильнюсе, Владимир Зеленский несколько смягчил тон. Возможно, это связано с посылом, который он получил от лидеров стран-членов НАТО во вторник вечером во время совместного ужина. По словам источников агентства Bloomberg, присутствовавших на мероприятии, президента Украины призвали «остыть и посмотреть на весь пакет» договоренностей, которые должны стать результатом саммита.

«Мы понимаем, что кто-то боится говорить о нашем членстве в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. Это понятно и логично»,— заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Йенсом Столтенбергом в среду утром. По его словам, власти Украины понимают, что страна не может стать членом альянса, «пока идет война». В то же время Владимир Зеленский назвал «успехом для Украины» решение членов НАТО о том, что когда они сочтут возможным официально пригласить Киев в альянс, ему (в отличие от большинства других кандидатов) не придется выполнять требования Плана действия по членству. Иными словами, украинская заявка пойдет по ускоренной процедуре. «Это важный результат»,— отметил президент Зеленский.

Еще одним успехом для Владимира Зеленского стало принятие в Вильнюсе странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) Декларации о поддержке Украины. В ней государства G7 заявляют о своей «непоколебимой приверженности стратегической цели создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию».

Безопасность Украины является, по мнению стран G7, «неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона». А потому «семерка» обещает поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Среди прочего страны G7 намерены в ближайшее время начать с Киевом переговоры, целью которых должна стать выработка серии двусторонних соглашений в области безопасности. О «гарантиях безопасности» речи не идет — в тексте декларации нигде не сказано, что какая-либо из стран «семерки» будет воевать за Украину. Вместо гарантий Киеву обещаны «обязательства и договоренности по безопасности».

Под этой формулировкой подразумевается предоставление всесторонней помощи в военной сфере (включая поставки современных вооружений, повышение оперативной совместимости с НАТО, поддержку развития оборонно-промышленной базы Украины, подготовку украинских вооруженных сил, обмен разведывательными данными, сотрудничество в сфере кибербезопасности), экономике (включая энергетическую безопасность), удовлетворении неотложных потребностей и продолжении реформ. К декларации G7 уже присоединилось несколько стран, не входящих в «семерку». В Киеве надеются заключить со всеми этими странами двусторонние соглашения до следующего саммита НАТО, который состоится осенью 2024 года в Вашингтоне.

О планах предоставить Украине больше вооружений и иной помощи в Вильнюсе заявили не только страны G7. Так, Норвегия пообещала Киеву дополнительное число зенитных ракетных комплексов NASAMS и 1 тыс. беспилотников Black Hornet, Австралия заявила о планах направить Украине 30 бронемашин Bushmaster, а Южная Корея анонсировала новые нелетальные поставки (лидеры Австралии и Южной Кореи присутствовали на саммите как представители стран-партнеров НАТО).

В ходе итоговой пресс-конференции Владимиру Зеленскому при этом рассказали о претензиях британского министра обороны Бена Уоллеса и попросили прокомментировать их. «Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим (за военную помощь.— “Ъ”). Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (обороны Великобритании.— “Ъ”). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю»,— ответил украинский президент. После чего дал и своему министру обороны Алексею Резникову указание публично поблагодарить Бена Уоллеса за поставки вооружений.

На полях саммита Владимир Зеленский провел переговоры с рядом западных участников, включая президента США Джо Байдена, которого украинский лидер сам без всяких напоминаний поблагодарил за предоставление помощи на сумму $43 млрд.

В Вильнюсе также впервые прошло заседание Совета Украина—НАТО. Ранее такой орган существовал только с Россией, в то время как с Украиной у НАТО была лишь совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса, чем неоднократно пользовалась Венгрия, отстаивающая права своего нацменьшинства на Украине. Созыв совета заблокировать нельзя, о чем в среду не преминул напомнить Йенс Столтенберг. «Президент Зеленский может инициировать созыв заседания совета для кризисных консультаций, и это не может быть заблокировано»,— подчеркнул он. По словам генсека, «создание Совета НАТО—Украина — важный шаг на пути Украины к альянсу». «Украина теперь близка к НАТО как никогда»,— заявил он по итогам саммита.

«На грани войны»

Комментируя в соцсетях итоги саммита, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Совет Украина—НАТО прекратит существование, поскольку одна из сторон исчезнет». При этом он добавил, что Россия и НАТО сейчас «находятся на грани войны (или скорее за гранью)».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду напомнил журналистам, что власти РФ «очень негативно» относятся к идее вступления Украины в «наступательный альянс» НАТО.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, в свою очередь, высказал предположение, что Владимир Зеленский «не рассчитывал на принятие в НАТО прямо в Вильнюсе». «Все понимают, что это было бы первым актом третьей мировой войны. Но он точно рассчитывал на нечто вроде "в 6 часов вечера после войны",— написал сенатор в среду в своем Telegram-канале.— Вместо этого он, по сути, получил то же, что и когда-то (получила Украина.— “Ъ”) на саммите в 2008 году в Бухаресте: обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом. С согласия членов НАТО и после выполнения условий. То есть в абсолютно "ручном" режиме, хоть и без предварительной ступени в виде плана действий». Получить согласие всех без исключения членов НАТО и выполнить условия, которые даже не прописаны в тексте, это, по мнению Константина Косачева, «намного сложнее выполнения четкого плана». «Киеву указали его место: служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной»,— заключил сенатор.

Посол РФ в США Анатолий Антонов тем временем заверил, что «агрессивные решения саммита (НАТО.— “Ъ”) не пошатнут уверенность России в правильности своих действий». «У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены»,— добавил он.

Елена Черненко