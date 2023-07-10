Инвесторы вышли на «Точку»

Финансовая компания «Точка», владеющая одноименным банком, продана за 41,5 млрд руб., в 1,7 раза дороже начальной цены. Покупателем 90% акций выступил консорциум инвесторов во главе с «Интерросом» и при участии руководства самой «Точки», к которому могут присоединиться холдинг VK и, возможно, другие технологические компании. В результате у «Точки» не будет одного контролирующего владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» сообщил о продаже 90% акций АО «Точка» (владеет одноименным банком) за 41,5 млрд руб. при первоначальной цене 24,7 млрд руб. Сделка будет закрыта до конца сентября. Продавец официально не раскрыл покупателей. Однако холдинг «Интеррос» (контролирует Росбанк) объявил, что в составе пула инвесторов совместно с менеджментом компании (ее возглавляет сооснователь «Точки» Андрей Завадских) воспользовался «правом миноритария».

К началу 2023 года у АО «Точка» было 366 тыс. активных клиентов с остатками на счетах 205 млрд руб. Компания предоставляет банковские и небанковские сервисы, активно работая с малым бизнесом. Само АО имеет девять дочерних и зависимых обществ, включая одноименный банк, созданный в начале 2023 года.

По результатам сделки никто из инвесторов не получит контроль в «Точке». «Пакет будет приобретен по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона»,— уточнили в «Интерросе». Глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК в апреле говорил, что использование преимущественного права выкупа было, возможно, по самой высокой цене аукциона.

Миноритарием в данном случае выступала Catalytic People Limited, владеющая 9,9% АО «Точка». Между ней и «Трастом» были заключены колл- и пут-опционные соглашения. Последний из известных документов от 12 апреля 2023 года подписан от лица директора Catalytic People Limited Владислава Филева (компанию выкупила его дочь Татьяна; см. “Ъ” от 23 марта). Но сейчас, утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”, семьи Филевых в составе бенефициаров уже нет, Catalytic People Limited владеет консорциум во главе с «Интерросом». В S7 (главный актив семьи Филевых) не ответили на запрос “Ъ”.

Один из собеседников “Ъ” считает, что исходно семья Филевых входила в актив как стратегический инвестор с намерениями строить собственный финтех-бизнес на базе «Точки».

«Но, по всей видимости, им сделали предложение по выкупу миноритарной доли, от которого Филевы не смогли отказаться»,— предполагает собеседник “Ъ”. «Интеррос» в сделке выступает в качестве «долгосрочного финансового инвестора», следует из пояснений его гендиректора Сергея Батехина.

В опционном соглашении (на условиях пут) была закреплена возможность использования аккредитива от банка из топ-13. В документации за рамками соглашения, опубликованной в аукционной комнате данных, также обозначалась возможность привлечения кредитных средств от банков из топ-50.

Как сообщил «Интеррос», в консорциум инвесторов может войти ряд технологических компаний, в частности интернет-холдинг VK. Другие детали не разглашаются. В VK не стали комментировать свой интерес к «Точке», но подтвердили, что получили предложение войти в консорциум и рассматривают его.

Как пояснил источник, близкий к VK, интеграция финансовых инструментов в сервисы компании «поможет холдингу увеличить рекламные доходы от сегмента малого и среднего бизнеса».

У VK уже есть финансовый актив — в марте компания выкупила 100% расчетной небанковской кредитной организации «Деньги.Мэйл.Ру».

Один из инвестбанкиров называет конечную цену актива завышенной. Одна из причин такой стоимости, допускает он, может быть в том, что «топ-менеджмент сумел продать инвесторам историю роста, которую не видно снаружи».

Схема с консорциумом инвесторов, по его мнению, снижает санкционные риски («Интеррос» находится в SDN-списке США) и помогает повысить капитализацию актива, чтобы окупить затраты, «поскольку у каждого из участников может быть своя синергия с активом». Кроме того, отмечает собеседник "Ъ, на рынке «не так много потенциальных покупателей, располагающих 40 млрд руб. и подходящих для согласования со стороны ЦБ».

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева