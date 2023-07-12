Основатель НКК поделился с сыном

Как выяснил “Ъ”, основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК, сейчас — «Смарт Холдинг») Александр Калинин вышел из компании, продав 33% структуре, бенефициаром которой является его сын Алексей. Господин Калинин сказал “Ъ”, что направит вырученные средства, которые аналитики оценивают на уровне 12 млрд руб., на развитие своего нового проекта по разработке и выпуску смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основатель ООО «Национальная компьютерная корпорация» (ООО НКК, в 2021 году сменило название на «Смарт Холдинг») вышел из состава учредителей компании. В базе «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что 4 июля 33% долей господина Калинина перешли в собственность ООО «Смарт Технолоджис», которое теперь владеет 97% компании (остальные 3% у ООО «Группа Аквариус»). Во входящем в «Смарт Холдинг» «Аквариусе» “Ъ” сообщили, что договоренность о продаже господином Калининым доли была достигнута полтора года назад: «Сейчас мы ее реализовали». Сумму сделки в компании не раскрыли, отметив лишь, что она «устроила обе стороны».

Александр Калинин подтвердил “Ъ”, что переговоры начались полтора года назад, но «в силу разных причин» сделка состоялась только сейчас: «Договоренности носят комплексный характер и затрагивают другие совместные активы. Со своей стороны, я все исполнил и жду того же от партнеров из "Смарт Технолоджис"». Он уточнил, что часть полученных средств планирует вложить в новый проект.

В феврале Александр Калинин рассказывал о проекте в рамках «СМИ. Холдинга» («Суверенная мобильная инициатива. Холдинг») по разработке и производству смартфонов на Android. Тогда господин Калинин говорил, что вложит в проект 10 млрд руб., другими инвесторами выступят некие «крупные структуры».

Текущая структура собственников «Смарт Холдинга», а также компаний, в уставном капитале которых он участвует, скрыта в «СПАРК-Интерфакс». Из аудиторского заключения ООО «Группа Аквариус» за 2022 год следует, что «Смарт Холдинг» владеет 98,972% в группе, остальное на конец года было у Александра Калинина (он говорит, что также продал эти 1,028% «Смарт Холдингу»). «Смарт Технолоджис», которому принадлежит 97% «Смарт Холдинга», принадлежит Алексею Калинину (40%), Надежде Бланкет, Антону Ефремову и Олегу Коту (по 20% у каждого). Представитель «Аквариуса» отказался представить данные по выручке компаний группы за 2022 год. В 2021 году Cnews писало, что выручка в 2020 году составила 22,8 млрд руб.

Весной 2021 года в НКК, основанной Александром Калининым, Евгением Лачковым и Леонидом Гольденбергом, начался корпоративный конфликт. Алексей Калинин тогда говорил, что его семья хочет консолидировать НКК, выкупив 64% у господ Гольденберга и Лачкова. Те, в свою очередь, намеревались продать доли структурам основателя «Вартона», бенефициара «Байкал Электроникс» и Astra Linux Дениса Фролова (см. “Ъ” от 8 апреля 2021 года). Конфликт сопровождался взаимными судебными претензиями, а также изменениями в структуре управления НКК (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года).

Ситуацию осложнял тот факт, что в 2021 году Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за картельного сговора при поставке оборудования для ГАС «Выборы». В сентябре 2022 года господин Калинин был признан виновным и приговорен к условному сроку (см. “Ъ” от 16 сентября 2022 года). Корпоративный конфликт закончился разделом активов в декабре 2021 года (см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года). «Аквариус» остался в структурах, принадлежащих Калининым.

Источник в крупном IT-интеграторе оценивает долю Александра Калинина в холдинге до 20 млрд руб. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын говорит о 12 млрд руб. По его мнению, одной из причин продажи своей доли может быть «переход компании от быстрого роста в стадию зрелости, когда происходят сделки по реструктуризации, поглощениям, и требуются уже другие компетенции и другой тип менеджеров».

Сам Александр Калинин видит ситуацию иначе: «Я больше 15 лет занимался развитием НКК. Когда попал под домашний арест, управление на себя взял мой сын Алексей и президент "Аквариуса" Владимир Степанов. После окончания судебных трудностей встал вопрос: возвращаться в управление компании и толкаться с Алексеем или же выйти и заняться новым проектом, потихоньку сворачивая свои дела в НКК. Я выбрал второе».

Никита Королев, Тимофей Корнев