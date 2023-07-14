С энергетиками сводят счетчики

Российские производители «интеллектуальных систем учета» предлагают запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила. Участники рынка утверждают, что гарантирующие поставщики электричества и сетевые организации, несмотря на действующие с 1 января 2022 года требования использования российских счетчиков, закупают более дешевые китайские. Это происходит из-за отсутствия санкций за нарушение, полагают юристы. Поставщики электроэнергии считают меры избыточными, подчеркивая, что уже переходят на отечественную продукцию. Усиление давления, уверены инженеры, приведет к удорожанию строительства и дефициту оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с заключением независимой антикоррупционной экспертизы адвокатского бюро «Качкин и партнеры», аккредитованного Минюстом, на закон «Об электроэнергетике» (с учетом постановления правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии»). В бюро уточнили, что экспертиза проводилась по заказу российских производителей приборов учета, не раскрыв названий.

По закону с 1 января 2022 года гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны использовать только отечественные приборы учета. Однако, следует из документа, из-за отсутствия закрепленных в законодательстве штрафов и прямого запрета закупки иностранных счетчиков «некоторые компании продолжают игнорировать требования». Юристы называют это «коррупционным фактором».

Гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевые компании обязаны устанавливать умные электросчетчики в многоквартирных домах и в частном секторе. Расходы на их покупку и установку включаются в сбытовую надбавку (7% от конечной цены) и в тариф за услуги по передаче энергии.

По итогам экспертизы адвокатское бюро направило в Минэнерго, Минюст, Генпрокуратуру и Минпромторг предложения запретить гарантирующим поставщикам и сетевым организациям закупать иностранные счетчики, а также определить сумму штрафа для организаций, которые нарушают законодательство. В Минпромторге, Генпрокуратуре и Минэнерго не ответили “Ъ”. В Минюсте говорят, что письмо пока не получили.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний “Ъ” заверили, что в 2023 году ГП «устанавливают интеллектуальные счетчики преимущественно отечественных производителей». «Правительство РФ уже приняло ряд мер экономического характера как для локализации интеллектуальных приборов учета, так и для создания преференций отечественным приборам учета при проведении закупок, поэтому карательные меры считаем излишними»,— подчеркнули в ассоциации. В группе «Россети» сказали, что приобретают приборы учета только у российских производителей. Сейчас в единый реестр российской радиоэлектронной продукции внесены записи о счетчиках электрической энергии НПО МИР, «Булат», МИЛУР ИС, «Электротехнические заводы», «Энергомера» и ряд других.

Собеседник “Ъ” среди производителей оборудования отмечает, что сейчас невозможно отследить, сколько именно российских счетчиков закупает энергокомпания, и «некоторые этим пользуются».

«По законодательству доля российских счетчиков из общей закупки должна составлять не менее 90%, но механизма отслеживания до сих пор нет»,— поясняет он. По словам источника “Ъ”, отечественные приборы дороже китайских аналогов и «это создает зависимость от азиатской электроники». Он считает, что штраф за использование иностранных счетчиков должен составлять от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

Однако полностью российских интеллектуальных приборов учета сейчас фактически нет, вся компонентная база — зарубежная, подчеркивает другой собеседник “Ъ” среди производителей приборов учета: «Логичнее не запрещать покупать импортные счетчики, а развивать и инвестировать в российскую микроэлектронику».

Предлагаемые меры выглядят излишними и могут привести к негативным последствиям, поскольку стоимость приборов учета вырастет кратно, уверен председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин. По его словам, по некоторым сегментам, например в приборах учета тепла, российские компании только начали развиваться, поэтому застройщики используют иностранное.

Тимофей Корнев, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Полина Смертина