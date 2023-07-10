Владелец Global Spirits Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits (владеет ликеро-водочным заводом «Хортиця») Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов. Украинский бизнесмен обвиняется в финансировании ВСУ. Ранее он был объявлен Россией в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Темпалова, Коммерсантъ Фото: Марина Темпалова, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Евгений Черняк вместе «иными лицами» перечислил вооруженным силам Украины более 500 млн руб. для терроризма на территории России.

Кроме того, по данным следствия, в июне этого года бизнесмен к купил для украинских военных «товары, предназначенные для ведения боевых действий», на сумму 90 млн руб. Против него возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Евгений Черняк — генеральный директор международного алкогольного холдинга Global Spirits. Он был основан в 2008 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Холдингу принадлежит завод «Хортиця», Одесский коньячный завод и «Крымский винный дом». Global Spirits владеет брендами «Хортиця», «Мороша», Blagoff. После начала боевых действий на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.

Подробнее — в материале «Финансировали военкома и ВСУ».

Анастасия Ларина