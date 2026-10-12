Силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзоны Ставропольского края
13.10.2026, 02:02
Силы ПВО отражают налет БПЛА в Невинномысске, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, беспилотники целятся в сторону промзоны города и края.
«Работает ПВО, есть сбития»,— написал губернатор в Telegram. На территории края действует режим беспилотной опасности. Он был введен около 00:30 мск.
Налет БПЛА на промышленные объекты также фиксируют в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, добавил губернатор.