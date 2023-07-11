Бывший подводник не закончил пробежку

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве сотрудника администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, который до перехода на гражданскую службу был командиром подводной лодки «Краснодар». Бывший военный моряк был застрелен во время пробежки утром 10 июля. На Украине утверждают, что подлодка под командованием Станислава Ржицкого якобы нанесла удар ракетами «Калибр» по Виннице летом 2022 года. Какие-либо официальные данные об участии господина Ржицкого в СВО не обнародованы, на различных ресурсах сообщалось, что он ушел в запас еще в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ржицкий

Фото: страница Станислава Ржицкого в соцсети Станислав Ржицкий

Фото: страница Станислава Ржицкого в соцсети

«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого»,— сообщили сегодня в Следственном комитете РФ (СКР).

Задержанного зовут Сергей Денисенко. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство.

По информации «Ъ», задержанный Денисенко — бывший президент Федерации шотокан каратэ-до Украины SKIF, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта Украины, обладатель восьмого дана.

Управление СКР по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) 10 июля, после того как в краснодарском парке «Затон» было обнаружено тело мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие осмотр места происшествия, предположили, что потерпевший был убит во время утренней пробежки. Вскоре стало известно, что убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий. Киллер стрелял офицеру в спину, по предварительным данным, преступник использовал огнестрельное оружие калибра 9 мм. О ходе расследования докладывают главе СКР Александру Бастрыкину.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. Известно, что до перехода на работу в муниципалитет господин Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар» в звании капитана второго ранга. В украинских медиа после начала специальной военной операции появились сообщения о том, что в июле 2022 года подводная лодка «Краснодар» под командованием Станислава Ржицкого якобы осуществила запуск ракет «Калибр», в результате чего были поражены объекты в Виннице и погибли мирные жители.

Однако глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.

Официальных данных об участии офицера-подводника в спецоперации не публиковалось. В мэрии Краснодара «Ъ» пояснили, что господин Ржицкий пришел на работу в муниципалитет в октябре 2022 года. Последнее публичное упоминание о Станиславе Ржицком как о командире подлодки «Краснодар» относится к ноябрю 2020 года (информация была размещена на сайте администрации Краснодара, которая шефствует над подводной лодкой). Участвовал ли Станислав Ржицкий в СВО, узнать не удалось — на запрос «Ъ» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ не ответили.

В российских социальных сетях опубликованы данные со ссылкой на родственников Станислава Ржицкого о том, что офицер в 2021 году написал заявление об увольнении с военной службы и до августа 2022 года занимался оформлением документов, уже не исполняя обязанности командира подлодки. В период службы в ВМФ господин Ржицкий часто общался с журналистами и сотрудниками пресс-службы мэрии Краснодара, рассказывая о походах подводной лодки «Краснодар», которая участвовала в боевых действиях в Сирии.

Анна Перова, Краснодар