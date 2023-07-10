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Коммерсантъ FM
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Алмазы вернулись из загранки

Экспорт в 2022 году упал на 24%

Кимберлийский процесс раскрыл данные о производстве и экспорте необработанных алмазов в России в 2022 году. Добыча выросла на 4%, а экспорт упал на 24%. АЛРОСА объясняет снижение экспорта высокими результатами 2021 года, когда компании продавали накопленные за кризисные годы запасы. Другие крупные производители, в том числе Ботсвана и Канада, также сократили экспорт.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году Россия сократила экспорт необработанных алмазов на 24%, до 36,7 млн карат, на фоне увеличения добычи на 7%, до 41,9 млн карат, следует из опубликованной статистики Кимберлийского процесса (КП). Несмотря на существенное падение физических объемов экспорта российских алмазов, его стоимость составила в 2022 году $3,8 млрд, что всего на 4% меньше 2021 года. В прошлом году цены на алмазы росли из-за опасений насчет доступности российских камней.

Основной задачей Кимберлийского процесса является борьба с попаданием на рынок «кровавых» алмазов, нелегально добытых и направляемых на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок. Для этого страны, входящие в КП, обмениваются данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

АЛРОСА, на которую приходится более 97% добычи алмазов в РФ, находится под санкциями США и Великобритании. Эти страны также запретили ввоз российских алмазов.

Однако западные страны являются потребителями конечной продукции — ювелирных украшений, а крупнейшими покупателями необработанных алмазов выступают центры огранки — Индия, Бельгия и Израиль.

Бельгия, где расположен один из центров мировой торговли алмазов Антверпен, хотя и входит в ЕС, до последнего времени не поддерживала санкции в отношении российских алмазов.

В АЛРОСА заявили “Ъ”, что снижение продаж в 2022 году было ожидаемым из-за высокой базы 2021 года, когда в мире наблюдался повышенный спрос на алмазы. Он был связан прежде всего с быстрым восстановлением продаж ювелирных украшений на ключевых рынках после сложного 2020 года, когда из-за ковидных ограничений всем добывающим компаниям пришлось снизить продажи. В 2020 году на фоне кризиса COVID-19, когда алмазно-бриллиантовый рынок почти остановился, АЛРОСА сократила добычу на 22%, до 30 млн карат, а продажи упали на 4%, до 32,1 млн карат. В течение 2021 года алмазные компании реализовали почти все накопленные за время пандемии запасы алмазов, что обеспечило особенно высокие объемы реализации.

Помимо России, экспорт в 2022 году сократили и другие крупнейшие производители. Так, Ботсвана снизила экспорт на 36%, до 27 млн карат, Канада — на 7,7%, до 16,2 млн карат, Демократическая Республика Конго — на 8,6%, до 11,5 млн карат. Снизился экспорт из центров мировой торговли. Экспорт из ЕС упал на 29%, до 75 млн карат, Израиля — на 15%, до 6,3 млн карат, ОАЭ — на 14%, до 89 млн карат. По данным КП, импорт алмазов в Индию, где ведется огранка, в 2022 году снизился на 17%, до 142,9 млн карат, однако из-за роста цен стоимость импорта выше, чем в 2021 году — $18,8 млрд против $17,8 млрд.

По оценкам Бориса Красноженова из Альфа-банка, объем добычи алмазов ювелирного качества в мире в 2021 году снизился до 120 млн карат с 150 млн карат до пандемии, а спрос на ювелирные изделия вырос до более $80 млрд с $70 млрд в середине 2010-х годов.

При таком дефиците рост цен на алмазы, который в 2022 году составил не менее 25%, отчасти компенсировался наличием запасов, накопленных в кризисные 2019–2020 годы у огранщиков.

«Но, по нашим оценкам, фактор запасов в секторе огранки уже к следующему году полностью уйдет, и тогда высокий спрос на ювелирные изделия — главным образом со стороны Китая и Индии — будет балансироваться растущими ценами на алмазы ювелирного качества»,— считает аналитик.

Евгений Зайнуллин

  • Газета «Коммерсантъ» №123 от 11.07.2023, стр. 7

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