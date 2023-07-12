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Коммерсантъ FM
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У складов сложилась стоимость

Объекты стали лидерами по росту цен среди коммерческих площадей

Повышенный спрос обеспечил складским площадям первое место по росту цен на рынке коммерческой недвижимости. За последний год стоимость таких объектов в среднем выросла на 67%, тогда как торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Эксперты уверены, что тренд продолжится из-за усиливающегося дефицита на складском рынке, роста ставок аренды и себестоимости строительства.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года выросли в среднем на 67%, до 6,5 млн руб. за лот, говорится в исследовании «Авито Недвижимости». Это максимальный рост среди всех видов коммерческой недвижимости. Торговые помещения, по данным «Авито Недвижимости», подорожали на 9%, до 16,3 млн руб. за средний лот, офисы и гостиницы подешевели на 6%, до 10,1 млн руб., и на 5%, до 20 млн руб. соответственно.

Динамика объясняется высоким спросом покупателей на складские площади. По подсчетам «Авито Недвижимости», интерес к приобретению таких объектов в апреле—июне 2023 года вырос на 17% год к году. Спрос на торговые площади не изменился, на гостиницы — снизился на 3% год к году, уточнили аналитики.

Высокий интерес к покупке складов обусловлен растущим спросом арендаторов. Объем сделок со складами в Москве и Подмосковье в январе—июне 2023 года достиг 1,4 млн кв. м, что сопоставимо с результатом всего 2022 года, подсчитали в Ricci. Свободных помещений в регионе, по данным консультантов, практически не осталось. По итогам июня 2023 года уровень вакансии не превышал 1%, а к концу года снизится до 0,5%, указывают в Ricci. Наиболее острый дефицит с крупными блоками. По данным Ricci, свободных объектов площадью от 10 тыс. кв. м в регионе осталось не более восьми.

Ставки аренды складов в таких условиях также растут. По подсчетам Ricci, к июню 2023 года с конца 2022 года средний показатель вырос на 14%, до 6,5 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, что стало историческим максимумом. Стоимость продажи готовых объектов увеличивается вслед за повышением арендных ставок, поскольку рынок ориентируется на значение доходности, отмечают в NF Group.

Складской сегмент остается самым привлекательным на рынке коммерческой недвижимости, указывает партнер «Ricci | Консалтинг и Оценка» Яна Кузина. Торгцентры, по ее словам, пострадали от ухода западных арендаторов гораздо значительнее. В этом сегменте еще наблюдается высокая вакансия, которая в июне в Москве достигла 13,5%, подсчитали в Nikoliers. И хотя цены на многие товары выросли, оборот ритейлеров, от которого зависит арендная плата, не увеличивается, добавляет госпожа Кузина. В 2022 году средняя базовая ставка аренды в торгцентрах Москвы снизилась на 9,8% год к году, уточняет руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Татьяна Дивина.

Офисные комплексы также серьезно пострадали в связи с уходом зарубежных арендаторов. В 2023 году в Москве будет куплено и арендовано на 115 тыс. кв. м офисной недвижимости меньше, чем освободится, прогнозируют в CMWP. По данным Ricci, с апреля 2022 года по март 2023 года из-за досрочного расторжения договоров аренды в Москве освободилось 202,4 тыс. кв. м офисов, а 71% отказов инициировали зарубежные арендаторы. Средняя годовая ставка аренды в бизнес-центрах Москвы в январе—июне 2023 года снизилась на 3,7% год к году, до 19,7 тыс. руб. за 1 кв. м, уточнили в CMWP.

До конца 2023 года рост стоимости покупки и аренды складов продолжится, говорит гендиректор «Ориентира» Андрей Постников. По его словам, тренду способствуют ослабление рубля, инфляционные риски и увеличение себестоимости строительства. Многие поставщики инженерных систем и оборудования для перегрузки пока формируют цены в привязке к курсу, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. В IBC Real Estate добавляют, что на стоимости строительства складов сказываются напряженная ситуация на рынке труда и перебои с поставками отдельных компонентов.

Дарья Андрианова

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