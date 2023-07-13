Питомцев уколют отечественным

Новые правила ввода в оборот ветеринарных препаратов с 1 сентября могут сократить число доступных импортных лекарств для домашних животных с около 130 до 20 позиций, предупреждают поставщики. Зарубежные игроки видят проблемой необходимость прохождения проверки на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) для всех препаратов. Российские участники рынка поддерживают требования, уверяя в способности местных производителей ветеринарных препаратов восполнить пробелы в ассортименте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; включает MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoentis) говорят, что ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветеринарных препаратов грозит сокращением числа доступных импортных лекарств для домашних животных: по состоянию на 10 июля новым условиям соответствует только 19 позиций из 127 препаратов, поставлявшихся в РФ в 2022 году. В списке нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, почти нет оригинальных лекарств, разработанных в последние 3–7 лет, подчеркивают в АВФАРМ.

С 1 сентября для ввода в оборот ветеринарных препаратов нужно представить в Россельхознадзор документ о качестве, подтверждение соответствия требованиям GMP, а ввод вакцин возможен только по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории, поясняет издание «Ветеринария и жизнь».

В АВФАРМ говорят, что ранее инспекции на GMP проводились лишь для регистрации новых лекарств на российском рынке, а теперь процедура будет обязательна и для ранее поставлявших компаний. Членам АВФАРМ, утверждают там, в большинстве случаев отказывают в сертификации.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что за первые пять месяцев в Россию импортировано 8,2 млн упаковок препаратов для домашних животных на 3,9 млрд руб. Год к году показатели выросли на 4,8% и на 13,5% соответственно. Число поставщиков, добавляет господин Беспалов, сократилось с 35 до 22 компаний, а количество поставляемых торговых марок — на 16 наименований, до 88 штук. Долю импорта на рынке препаратов для лечения домашних животных эксперт оценивает примерно в 50% в натуральном выражении.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа говорит, что быстрого замещения импорта в отрасли, которую 30 лет занимали зарубежные компании, добиться нельзя. В реестре лекарств для ветеринарного применения и так мало препаратов для домашних животных, добавляет директор Национальной ветеринарной палаты Диана Насырова.

Но президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев считает, что изменения уравнивают правила работы на рынке для западных и российских производителей, которым уже приходится получать сертификаты GMP. Практика, полагает он, справедлива и с точки зрения международного подхода: «Российские производители ветеринарных препаратов не могут выходить на западные рынки без установленных национальными регуляторами проверок». Как отмечает эксперт, новые правила в моменте могут привести к сокращению ассортимента, но выбывшие позиции постепенно заменят аналоги производителей из России и «дружественных стран».

В Россельхознадзоре считают, что АВФАРМ «лоббирует изменения законодательства в угоду своих интересов», а с 2022 года многие иностранные производители сократили поставки ветеринарных препаратов в Россию по собственной инициативе. Там добавили, что рынок российских препаратов активно развивается и для локальных компаний предусмотрена ускоренная процедура регистрации препаратов. В Минсельхозе уточнили, что из всех зарегистрированных препаратов для домашних животных на импорт приходится 27%.

Екатерина Ракитина, Александра Мерцалова