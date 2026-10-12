Говорить необязательно

В то же время, напоминает руководитель проектов практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Ольга Вострикова, при введении норм нельзя забывать о рисках. «На Дальнем Востоке и в Арктике рабочие места у резидентов создаются быстрее, чем их удается заполнить, и инвестпроекты в значительной мере укомплектовываются за счет работников из других регионов и стран. При этом на промышленных, строительных и добывающих объектах языковой барьер становится фактором производственного риска, особенно когда обучение охране труда сводится к подписи в журнале,— говорит Ольга Вострикова.— Деятельность работника, который не понимает инструктаж, распоряжения мастера, маркировку и аварийные сигналы, повышает вероятность травм и инцидентов, а основная ответственность за это ляжет на работодателя»,— отмечает эксперт.