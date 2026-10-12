Говорить необязательно
МВД предлагает расширить норму об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов
13.10.2026, 01:45
Власти готовы смягчать условия привлечения иностранных работников в наиболее дефицитные с точки зрения наличия рабочих рук сферы и регионы. Согласно внесенным МВД поправкам, трудовые мигранты вне зависимости от страны прибытия, нанимаемые компаниями—резидентами территорий опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание языка, истории и основ законодательства РФ. Эксперты отмечают, что это уравняет их в правах с другими группами иностранных работников, уже получивших такое послабление.
МВД предложило облегчить наем иностранных работников в компании, являющиеся резидентами территорий опережающего развития (ТОР). Соответствующий проект поправок к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 12 октября опубликован на regulation.gov.ru.
Сейчас в РФ действуют свыше 90 ТОР. Большинство из них находится в моногородах, часть расположены на Дальнем Востоке. В общей сложности в них зарегистрировано свыше полутора тысяч резидентов, а число рабочих мест превышает 140 тыс., и работодатели, как и в целом по стране (иногда — в большей степени), сталкиваются с проблемой дефицита кадров.
Чтобы создать на этих территориях, как сказано в пояснительной записке к проекту, «благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить ускоренный социально-экономический прогресс», МВД предлагает освободить иностранных работников, привлекаемых резидентами, от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Речь идет о любых работниках, получивших разрешения на работу, вне зависимости от страны прибытия. Сейчас, поясним, от этого экзамена уже освобождены несколько категорий иностранных специалистов, в частности, те, кто приезжает работать из стран ЕАЭС, высококвалифицированные профессионалы и въезжающие по визе из стран дальнего зарубежья в рамках установленной правительством квоты.
Заведующая лабораторией экономики народонаселения МГУ Ольга Чудиновских считает, что послабление вполне может сделать работу у резидентов ТОР более привлекательной для иностранцев. «Часть из них приезжает работать в закрытых трудовых коллективах и никак не соприкасается с коренными жителями. Для них экзамен — зачастую абсолютно заградительное требование»,— говорит эксперт. В то же время, по ее оценке, вряд ли проекты в ТОР способны привлечь более 5–10% от всех иностранных работников в РФ.
Независимый миграционный эксперт Вадим Коженов считает, что такую поправку нужно было принимать еще в 2025 году, когда послабление было сделано для работников по квоте (см. “Ъ” от 17 июня 2025 года). «Впрочем, даже сейчас в таких поправках есть смысл, так как они выравнивают условия для найма разных групп трудовых мигрантов»,— говорит эксперт.
В то же время, напоминает руководитель проектов практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Ольга Вострикова, при введении норм нельзя забывать о рисках. «На Дальнем Востоке и в Арктике рабочие места у резидентов создаются быстрее, чем их удается заполнить, и инвестпроекты в значительной мере укомплектовываются за счет работников из других регионов и стран. При этом на промышленных, строительных и добывающих объектах языковой барьер становится фактором производственного риска, особенно когда обучение охране труда сводится к подписи в журнале,— говорит Ольга Вострикова.— Деятельность работника, который не понимает инструктаж, распоряжения мастера, маркировку и аварийные сигналы, повышает вероятность травм и инцидентов, а основная ответственность за это ляжет на работодателя»,— отмечает эксперт.
Предложение МВД создает еще одно исключение из правил въезда работников в рамках их организованного набора — запустить его ведомство планировало с 2027 года. Предполагается, что его участники, наоборот, должны будут сдавать этот экзамен (см. “Ъ” от 6 мая). Как отмечает источник “Ъ” в кадровой индустрии, скорее всего, запуск новой системы для иностранцев будет отложен как минимум на полгода, что, возможно, позволит уточнить ее параметры с учетом других инициатив.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 2