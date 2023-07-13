А он ушел на север

Из Европы президент США Джо Байден возвращается в приподнятом настроении. Завершать турне главе Белого дома выпало в Финляндии. Еще накануне вильнюсского саммита НАТО Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что Турция все-таки сняла свое вето на вступление в военный блок Швеции. Поэтому в Хельсинки, где на третий в истории саммит его ждали коллеги из государств Северной Европы, господин Байден приехал в роли «собирателя земель натовских». В Москве увеличение числа участников альянса восприняли негативно и заподозрили военный блок в «мании величия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В предыдущий раз президент США посещал Финляндию пять лет назад (на фото: Джо Байден с сотрудниками американского посольства в Хельсинки и членами их семей)

Фото: Susan Walsh / AP В предыдущий раз президент США посещал Финляндию пять лет назад (на фото: Джо Байден с сотрудниками американского посольства в Хельсинки и членами их семей)

Фото: Susan Walsh / AP

Поездка Джо Байдена в Европу выдалась интенсивной. Сначала президенту США пришлось вести непростые переговоры в Великобритании, где он был вынужден объясняться за решение поставить Киеву кассетные боеприпасы (см. “Ъ” от 10 июля). Потом глава Белого дома два дня работал в Вильнюсе на саммите НАТО, который оказался полон бурных дискуссий и сопровождался словесными пикировками между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями альянса при общей картине единства и взаимопонимания (см. “Ъ” от 12 и 13 июля). Поэтому завершение европейского турне в Финляндии должно было сгладить впечатление от возникавших сложностей и стать финальной — позитивной — точкой визита господина Байдена на континент.

В Хельсинки президента США трудности не поджидали, зато его самого 13 июля ждали с нетерпением. Западные СМИ отмечали, что Джо Байден оказался первым американским президентом на финской земле за последние пять лет — то есть с тех пор, как в 2018 году там встречались Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. И в этом факте многие увидели яркий символизм, сигнализирующий о масштабных изменениях на континенте и в мире. Впервые глава Белого дома оказался в Финляндии, которая больше не претендовала на роль нейтральной страны, а с недавних пор стала полноправным членом НАТО. Тут же ему предстояло поучаствовать в саммите США и стран Северной Европы — третьем по счету, но первом для нынешней администрации. И статус участников снова разительно отличался по сравнению с прошлыми встречами.

Фактически это были не переговоры лидера США с коллегами из Северной Европы, а встреча американского президента с региональными партнерами по НАТО.

Финляндии и Швеции отводилась особая роль символов объединения северян под одной военно-политической крышей. Накануне саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал добро на вступление скандинавского королевства в НАТО и пообещал как можно быстрее решить вопрос ратификации заявки на присоединение. Убедили его прежде всего американцы. Так что господин Байден смог приехать в Хельсинки в роли человека, который добился расширения НАТО. На саммите с лидерами Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии президент США заявил: присоединение Хельсинки и Стокгольма к альянсу на фоне ввода российских войск на территорию Украины «стало напоминанием, что страны, сидящие за столом переговоров, не только имеют общую историю, но и разделяют общие вызовы и ценности».

Примечательно, что мероприятия в финской столице, включая двусторонние, стали первыми за долгое время, на которых Украина не была основной темой повестки. Если не считать традиционного совместного заявления о готовности — на этот раз стран Северной Европы и США — поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», она возникала в речах лидеров как причина произошедших трансформаций, но не была в центре дискуссий. По словам господина Байдена, он как-то сказал Владимиру Путину: если тот хочет «финляндизации НАТО, то получит натовизацию Финляндии». Поэтому, когда в Хельсинки решили подать заявку на вступление в альянс, главе Белого дома «потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да"». Господин Байден отметил, что эта была «самая быстрая ратификация в современной истории».

«Не думаю, что НАТО когда-либо было сильнее. Я думаю, это новая эра. Характер наших отношений, в том числе со Швецией, имеет гигантское значение»,— оценил расширение альянса на север президент США.

Совместная пресс-конференция Джо Байдена и президента Финляндии Саули Ниинистё прошла примерно в таком же духе. Политики благодарили друг друга за поддержку, рассуждали о небывалой мощи альянса с присоединением новых государств, которые делают «мир стабильнее и безопаснее», и несколько раз подчеркивали причины, которые побудили Стокгольм и Хельсинки отказаться от внеблокового статуса. В какой-то момент это все-таки привело к тому, что лидерам (или, точнее, Джо Байдену) пришлось поговорить непосредственно про Украину.

По словам главы Белого дома, сейчас не стоит вопрос, должен или не должен Киев присоединиться к НАТО. Речь идет лишь о том, когда это произойдет. «Никто не может вступить в НАТО, пока идет война, потому что это гарантировало бы третью мировую войну»,— пояснил президент США, добавив, что Киеву необходимо также поработать над развитием в сфере демократии и безопасности. При этом он заверил, что российско-украинский конфликт не затянется на годы, поскольку у России «не хватит ресурсов» для этого и «продолжение войны — не в ее интересах».

«Путин уже проиграл войну»,— заключил Джо Байден.

Примечательно, что примерно в это же время Владимир Путин в Москве заверил: «Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступим, сдадимся. Но так не будет… Россия будет идти только вперед». Кроме того, он добавил, что членство Украины в НАТО «создает угрозы безопасности России», а именно поэтому (чтобы устранить эту угрозу) Москва и начала боевые действия.

Между тем пока в Хельсинки радовались вступлению в НАТО всех стран Северной Европы (принимая формализацию членства Швеции как данность), неожиданно возник вопрос: а не покинут ли Североатлантический альянс США? Дело в том, что накануне группа сенаторов от республиканцев и демократов внесла законопроект, предлагающий запретить американскому президенту покидать НАТО без одобрения двух третей Сената или в соответствии со специальным актом Конгресса. Господин Байден заверил: «нет никаких сомнений», что безопасность США зависит от безопасности и единства Европы, поэтому никакого выхода Вашингтона из блока не случится. Правда, он тут же добавил, что предсказывать будущее, конечно, никто не может.

Эта ремарка обеспокоила задававшую вопрос журналистку, которая решила поинтересоваться у господина Ниинистё, каково ему будет в НАТО без США, если даже господин Байден не может гарантировать членство своей страны в альянсе.

Немного опешивший президент Финляндии начал было отвечать, но глава Белого дома его перебил и отметил, что он вовсе не сомневается в участии США в НАТО и мысли такой не допускал.

В итоге пресс-конференцию решили закончить на том, что от расширения альянса все стали сильнее, а мир безопаснее. Особенно, по словам господина Ниинистё, рады оказались финны, которые, несмотря на «спокойствие на границе» с Россией, «теперь чувствуют себя еще спокойнее».

Впрочем, в Москве на это смотрят иначе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вступление Финляндии в Североатлантический альянс повлекло негативные последствия для безопасности России, а присоединение Швеции повлечет точно такие же. «Негативно. Негативные последствия, однозначно»,— сказал недавно господин Песков, комментируя новости о согласии Анкары снять препятствия для Стокгольма. Он пообещал, что Москва примет «меры, аналогичные тем, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии». Глава МИД РФ Сергей Лавров, накануне комментируя итоги саммита в Вильнюсе, и вовсе разглядел у членов НАТО «манию величия», которая «проявляется во всех действиях».

Алексей Забродин