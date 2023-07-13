Чем известен задержанный замглавы Минцифры Максим Паршин

13 июля заместитель главы Минцифры Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупции. Чем известен чиновник — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Паршин Максим Викторович родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1998), аспирантуру МГУ (2001), Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (2008).

В 2002–2013 годах работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ. В 2013 году — заместитель гендиректора ФГУП «Почта России». С 2014 по 2015 год — заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости. В 2016–2018 годах — директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

16 августа 2018 года был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Курировал выработку государственной политики в сфере развития информационных технологий, подготовку кадров для цифровой экономики, деятельность российских телекоммуникационных вузов, состоял в экспертном совете по программному обеспечению.

В 2020 году вошел в совет директоров «Роснано», в том же году возглавил федеральный проект «Цифровые технологии». Награжден почетной грамотой правительства РФ. Является президентом Федерации спортивного программирования.