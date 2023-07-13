Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен задержанный замглавы Минцифры Максим Паршин

13 июля заместитель главы Минцифры Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупции. Чем известен чиновник — в справке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Паршин Максим Викторович родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1998), аспирантуру МГУ (2001), Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (2008).

В 2002–2013 годах работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ. В 2013 году — заместитель гендиректора ФГУП «Почта России». С 2014 по 2015 год — заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости. В 2016–2018 годах — директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

16 августа 2018 года был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Курировал выработку государственной политики в сфере развития информационных технологий, подготовку кадров для цифровой экономики, деятельность российских телекоммуникационных вузов, состоял в экспертном совете по программному обеспечению.

В 2020 году вошел в совет директоров «Роснано», в том же году возглавил федеральный проект «Цифровые технологии». Награжден почетной грамотой правительства РФ. Является президентом Федерации спортивного программирования.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...