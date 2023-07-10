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Коммерсантъ FM
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Лизинговые сделали свои ставки

Глава ИФК сменился на фоне решения Red Wings выйти на грузовой рынок

Как стало известно “Ъ”, в лизинговой компании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) АО ИФК, занимающейся восстановлением и поставками самолетов Ту-204/214 и «Ил», сменилось руководство. Место Сергея Туркина займет Михаил Подхватилин, гендиректор компании «ВСП-Лизинг», бенефициаром которой является член совета директоров ОАК и Red Wings (принадлежит ИФК) Борис Алешин. Перестановка произошла на фоне отказа ИФК от передачи двух Ил-96 в авиакомпанию AirBridgeCargo Алексея Исайкина, уже выплатившую за них страховые депозиты. По данным “Ъ”, самолеты передадут в принадлежащую господину Алешину авиакомпанию Sky Gates, которую планирует приобрести Red Wings.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на минувшей неделе Сергей Туркин покинул пост гендиректора лизинговой компании АО ИФК (входит в ОАК), который занимал с 2019 года. Его место займет гендиректор «ВСП-Лизинга» Михаил Подхватилин. «ВСП-Лизинг», по данным СПАРК, принадлежит советнику гендиректора ОАК по науке и члену совета директоров Red Wings Борису Алешину.

Господин Туркин подтвердил “Ъ” информацию о своем уходе, но от подробностей воздержался.

В ОАК подтвердили назначение господина Подхватилина, отметив его 15-летний опыт работы в сфере «авиационного лизинга, в том числе на руководящих постах в ГТЛК и во главе ряда лизинговых компаний». В ОАК добавили, что перед новым руководителем встанут «задачи по повышению эффективности работы ИФК, улучшению взаимодействия с поставщиками и эксплуатантами пассажирских и грузовых самолетов российского производства, наращиванию лизингового портфеля отечественных воздушных судов».

Собеседник “Ъ” в авиапроме уточнил, что причинами назначения стала попытка «активизировать лизинговую составляющую ИФК, сосредоточенную ранее на восстановлении самолетов».

Но, по словам другого собеседника “Ъ” в отрасли, о «расширении лизинговых задач пока говорить рано»: новые самолеты Ту-214 будут поставлены в «Аэрофлот» через другого лизингодателя — входящий в «Ростех» «Авиакапитал-Сервис». Некоторые источники также отмечают, что претензий к Сергею Туркину прежде не возникало. По данным СПАРК, при нем сократились убытки предприятия: если в 2019 году они составляли 2,1 млрд руб., а в 2020 году — 4 млрд руб., то в 2022 году компания получила небольшую прибыль в размере 157 млн руб.

В ОАК согласились, что Сергей Туркин «передал компанию в значительно лучшем состоянии, чем она находилась в момент его назначения в 2019 году». «Благодаря активному содействию акционеров были урегулированы отношения со многими кредиторами путем погашения и реструктуризации долгов, снята угроза банкротства компании, удалось сохранить активы, которые сейчас стали крайне востребованными»,— добавили там. В корпорации напомнили, что государство в 2022 году выделило 15 млрд руб. на восстановление летной годности 11 самолетов — Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124. При Сергее Туркине были организованы работы на нескольких производственных площадках, отремонтировано и закуплено значительное число авиационных комплектующих, добавили в ОАК.

Сейчас, по данным “Ъ”, на балансе ИФК остается семь самолетов «Ту», большинство из которых предназначаются для Red Wings, входящей в «Ростех» через ИФК.

Самолетом Ан-124 до 2022 года, по данным “Ъ”, интересовался лизингодатель из ЕС, чтобы восстанавливать его совместно с украинскими авиапредприятиями, затем эти переговоры были заморожены. Еще два самолета Ил-96-400Т собиралась взять в аренду AirBridgeCargo (входит в «Волга-Днепр») Алексея Исайкина. По данным источников “Ъ”, компания успела внести за самолеты страховые депозиты. Но ИФК соглашение расторгла и вернула авансы.

Проникновение лизинга в экономику России снизилось

По информации “Ъ”, самолеты будут переданы в авиакомпанию Sky Gates, бенефициаром которой является Борис Алешин. Господин Алешин также входит в совет директоров оператора аэропорта Жуковский «Рампорт Аэро» (в 2018 году приобрел 22,5% его акций). По данным “Ъ”, Red Wings, которой сейчас руководит Евгений Солодилин, до июля 2022 года возглавлявший аэропорт Жуковский, планирует приобрести сертификат эксплуатанта Sky Gates. Сейчас у Sky Gates остался только один Ил-76. Господин Солодилин 6 июля уже заявлял, что Red Wings намерена приобрести «крупную» грузовую авиакомпанию. В связи с этим часть собеседников “Ъ” считают причиной перестановок в ИФК «укрепление команды Бориса Алешина», начавшееся с прихода господина Солодилина в Red Wings. В Red Wings от комментариев отказались, в «Ростехе» обещали его дать, «когда придет время».

По словам источника “Ъ” в экспертном сообществе, самолеты Ил-96 уже были выкрашены в ливрею AirBridgeCargo, когда стало известно, что сделки не будет. «В компании были, мягко говоря, недовольны»,— отмечает он. Ситуация, по его словам, служит тревожным сигналом об укреплении позиции крупнейших игроков, близких к государству. Он приводит в качестве иллюстрации историю с принадлежащими ГТЛК Boeing 737, которые, по его данным, хотела приобрести S7, в июне стало известно, что оба самолета достанутся «Аэрофлоту».

Айгуль Абдуллина

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